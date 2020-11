Il Compasso d’Oro 2020 va alla cappa Spazio Falmec

Un prestigioso riconoscimento

Istituito nel 1954 grazie a un’idea di Gio Ponti, il Compasso d’oro è il più antico e prestigioso premio internazionale di design . Questo 2020 è coinciso con la 26esima edizione e l’Osservatorio permanente del Design dell’ADI ha deciso di assegnare l’ambito riconoscimento alla cappa a isola Spazio di Falmec , un complesso e innovativo progetto che porta la firma di Francesco Lucchese . “Siamo orgogliosi - ha commentato Lorenzo Poser, direttore commerciale e marketing dell’azienda di Vittorio Veneto - di ricevere un premio così significativo: una bella soddisfazione per tutti noi, un riconoscimento che raccoglie molti anni di lavoro e impegno quotidiano di un gruppo di persone che collaborano condividendo la passione per il proprio lavoro, con l’obiettivo collettivo di migliorare sempre”. La cappa Spazio è stata premiata non solo per la sua estetica accattivante e l’elevato grado di praticità, ma anche perché rappresenta una soluzione multifunzione che consente di sfruttare al meglio, e con intelligenza, l’area sovrastante l’isola centrale della cucina. Più facile risulta, così, anche organizzare le attività quotidiane.

Aria sempre pulita in cucina

Spazio di Falmec ha una struttura portante in acciaio a isola con lunghezza pari a 180 cm ed è dotata del sistema Circle.Tech , che unisce parte aspirante e filtrante in un unico corpo e assicura una diffusione sempre ottimale dell’aria in uscita, che a sua volta viene filtrata perfettamente dai diversi filtri che avvolgono il motore. Si aggiungono gli speciali filtri Carbon.Zeo , risultato di una riuscita combinazione di materiali di origine naturale come il carbone attivo e la zeolite, che assorbono al meglio i composti organici e il vapore acqueo. Queste due soluzioni, ovvero la tecnologia Circle.Tech e la tecnologia Carbon.Zeo, si traducono in eccellenti prestazioni relative all’aspirazione ma anche nel netto abbattimento degli odori e in un grado di rumorosità ridotto ai minimi termini. Spazio si gestisce tramite una pulsantiera elettronica e un telecomando e permette di scegliere fra 4 velocità di funzionamento.

Spazio, molto più di una cappa

Ma Spazio di Falmec non è soltanto una cappa cucina da soffitto tecnologicamente evoluta. Presenta infatti pratici ripiani in vetro fumè per riporre comodamente e avere sempre a portata di mano i più diversi oggetti utili in cucina, nonché un canale attrezzato con ganci ai quali appendere mestoli e altri utensili.



Inoltre è dotata di porte USB e prese elettriche per collegare devices elettronici (per esempio tablet, smartphone o lettori MP3) e piccoli elettrodomestici, di supporti porta spezie e di un leggìo per il tablet. Come accessori opzionali troviamo porta-rotoli e vaschette per l’allestimento di un piccolo orto domestico, nonché particolari luci che favoriscono processo di fotosintesi e quindi la crescita delle piante stesse.



E a proposito di luce, Spazio è caratterizzata da un sistema a LED che copre tutta la sua lunghezza, illuminando al meglio gran parte del piano di lavoro. Grazie a Spazio, quindi, l’isola raggiunge i massimi livello di funzionalità. Anche quando non serve, questa cappa ha un ruolo importante: possiede, infatti, tutte le caratteristiche per essere considerata un vero e proprio elemento di arredo, interessante espressione del gusto contemporaneo. È disponibile nelle finiture Acciaio inox e Acciaio inox verniciato nero.