Tutte le novità sulle cappe da cucina da Eurocucina

Redazione - 25 dicembre 2016

Soluzioni compatte 3 in 1 con cappa integrata

La forte innovazione tecnologica caratterizza ormai l’arredo delle nostre cucine. Gli elettrodomestici, oltre ad essere maggiormente interconnessi e intuitivi, saranno sempre più sostenibili e multifunzionali, integrandosi al meglio nella nostra quotidianità. Tra le novità emerse nella recente edizione di Eurocucina, è da segnalare una nuova categoria di elettrodomestici: la soluzione 3 in 1, che riunisce in un unico elettrodomestico tre diverse funzionalità. X BO di Bora combina aspiratore, vaporiera e forno tradizionale, a cui si aggiungono delle funzioni di pulizia integrate;

il modello LHOV di Elica, invece, integra in un solo elemento un piano cottura a 5 fuochi, un forno e una cappa integrata nel piano, in grado di aspirare gli odori di entrambi;

anche la cucina freestanding della linea Professional di Bertazzoni racchiude in un unico elemento forno, piano cottura, e una cappa integrata.

L'aspirazione integrata nel piano cottura

È una delle novità degli ultimi anni, permette di dimenticarsi della nube di fumo sopra i fornelli, con innumerevoli vantaggi: viene limitata al minimo la dispersione degli odori;

l'aria in cucina risulta essere più pulita;

si forma meno condensa. Una cappa integrata nel piano cottura si rivela, inoltre, la soluzione ideale per una penisola o un'isola, in quanto lo spazio sopra i fornelli può rimanere completamente libero. ComboHob di Electrolux è in grado di regolare la potenza di aspirazione in funzione della presenza di vapori e della concentrazione di odori di cottura, oltre a filtrare e riciclare l'aria nella stanza mantenendo sempre un ambiente fresco e igienico.

Le cappe da arredo, minimali e ultratecnologiche

Un oggetto prettamente funzionale come una cappa da cucina può assumere anche una valenza estetica all’interno dell’ambiente domestico? Le cappe aspiranti di ultima generazione si distinguono per la cura riservata a materiali e colori, che aumentano le possibilità di personalizzazione e adattabilità a diverse tipologie di ambienti.

Glassdraftair è il nuovo sistema aspirante di Siemens, dotato di un pannello in vetro, illuminato da led che possono cambiare colore, creando atmosfere adatte ad ogni occasione. Una volta terminato l’utilizzo, il pannello scompare, integrandosi perfettamente nel piano di lavoro.

Libertà di installazione per la cappa da cucina e qualità dell’aria

Eurocucina ’22 ha dimostrato un ribaltamento del concetto tradizionale di cappa. Un approccio più libero, modulare e integrato, che sappia rispondere a molteplici contesti stilistici, esigenze di utilizzo e tipologie di installazione. Falmec è una delle realtà precursori di questo cambio di paradigma. Tra le nuove proposte dell’azienda, Monolith si presenta appoggiato sul piano cottura e, oltre a svolgere la funzione aspirante, permette di riporre tutti gli utensili necessari alla cucina;

Shelf è una mensola aspirante, con uno spessore di 10 cm, che può arricchirsi di ulteriori moduli per formare un unico sistema d'arredo pensile sulla parete; infine,

Air Wall, un pannello verticale in vetro temperato retroilluminato, che funge, allo stesso tempo, da schienale cucina e sistema aspirante.

Il controllo da remoto della cappa