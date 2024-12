Scegli con noi le migliori cappe da cucina

Quali sono le caratteristiche di una cappa di qualità

In cucina, le cappe sono grandi (e indispensabili) protagoniste, soprattutto adesso che oltre alla loro funzionalità sempre più innovativa e tecnologica, sono concepite in forme e design di grande interesse.

Le loro caratteristiche sono fondamentali per capire la loro qualità:

eliminare gli odori provenienti dagli alimenti che cuociono,

mitigare l’umidità dell’ambiente;

purificarne l’aria.

Per la cappa vanno considerati alcuni fattori, a partire dalledella cucina e dal suo volume. Infatti, va scelto un modello che abbia unaadeguata allo spazio presente. Altri elementi riguardano la presenza o meno della canna fumaria (necessaria per le cappe aspiranti ma non per le filtranti) e quindi i modelli più adeguati in base al tipo di cucina.Ci sono infatti le tradizionali cappe per pensile, integrate e/o nascoste all’interno del mobile; ao sospese se la cucina ha un’isola;; da incasso, adatte per cucine piccole, meglio ancora integrate con il piano cottura.E poi, c’è la: pari o superiore ad A+ vuol dire preferire una cappa efficiente, performante,Ha classe A+++ la cappa aspirante integrata al piano cotturac, alta tecnologia invisibile con estetica essenziale.