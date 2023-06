Alta tecnologia in cucina con i sistemi di aspirazione e cottura Falmec

Redazione - 06 giugno 2023

Quantum Falmec diventa Pro: funzionalità nei sistemi di cottura a induzione

Per festeggiare i suoi primi 40 anni di innovazione e design in cucina, Falmec rende ancora più prezioso il suo sistema di cottura Quantum, con la versione Pro.

Accentuata l’eleganza con un’estetica minimale con serigrafia “all black”, il piano con cappa integrata Quantum Pro Falmec ottimizza le sue performance. Obiettivo: migliorare l’esperienza di cucinare, grazie ad esempio alla modalità automatica che regola l’aspirazione in funzione della cottura e con il riconoscimento automatico delle pentole usate.

Tra le altre caratteristiche di Quantum Pro nella versione aspirante, realizzato in vetroceramica nero Schott e con la cornice zona aspirazione in acciaio nero opaco con trattamento superficiale antigraffio: worktop di 84 cm;

motore brushless a 9 livelli velocità + booster;

a 9 livelli velocità + booster; controllo touch slider con display;

quattro zone cottura con tecnologia Flex Surface;

funzione Heat-Up che permette di ottenere più velocemente a regime la potenza impostata, mantenendola costante, senza far bruciare i cibi;

funzione Keep Warm, per avere la pietanza a una temperatura costante. Quantum Pro Falmec ha classe energetica A+.

Quantum Pro Easy Falmec, la versione filtrante del sistema cottura con la tecnologia Carbon.Zeo

Tra le new entry di Falmec c’è Quantum Pro Easy, versione filtrante del sistema cottura equipaggiata con la tecnologia Carbon.Zeo. Anche in questo caso, design e funzionalità procedono di pari passo, ma con ulteriori prestazioni.

Quantum Pro Easy è ancora più facile da installare rispetto al “fratello” Quantum Pro, proprio grazie al filtro Carbon.Zeo, integrato all’interno del meccanismo aspirante e all’uscita diretta nella parte posteriore, dove è posizionata una tubazione specifica.

Il valore aggiunto di tale filtro rigenerabile è legato alla combinazione di due materiali naturali, carbone e zeolite, che permettono una super filtrazione in grado di stoppare odori e fumi in modo molto efficace.

Come Quantum Pro, la versione Easy ha il piano di cottura in vetroceramica nero Schott, con la cornice della zona di aspirazione in acciaio nero opaco con trattamento antigraffio.

Tra le prestazioni presenti: funzione Recall per il ripristino delle impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale;

funzione Keep Warm, per la cottura costante;

inizio cottura automatico;

indicatore saturazione del filtro Carbon.Zeo;

nove livelli di cottura + High Power Boost;

nove livelli di cottura + High Power Boost;

modalità automatica di regolazione dell'aspirazione in funzione della cottura. Classe energetica A+, Easy ha worktop di 84 cm, comandi Slider touch per ogni zona cottura con display, motore Brushless.

I cooking system Quantum Pro Falmec: cottura e aspirazione in soluzioni di alta performance

Falmec, da quando è nata, nel 1981, si è concentrata sul mondo dell’aspirazione in cucina e ciò ha determinato una continua evoluzione tecnologica e di design, soddisfacendo i nuovi stili di vita degli italiani sempre più indirizzati a ottenere il meglio anche nel cucinare. Il risultato è un reale equilibrio tra estetica, cura del dettaglio e funzionalità, come mostrano i suoi ultimi cooking system della linea Quantum Pro.



La ricerca dell’azienda sviluppa i sistemi di cottura e aspirazione prestando particolare attenzione a soluzioni innovative, mirate ad avere aria pura, perché respirare bene è fondamentale. Efficacia e funzionalità sono possibili, nei sistemi Quantum Pro e Easy grazie non solo ai filtri Carbon.Zeo che catturano i fumi, ma anche a un sistema di alette apribili elettronicamente. Il Flap System di Falmec ha la caratteristica di migliorare l’aerodinamica dell’aria in entrata aumentando la velocità di aspirazione dei fumi, che sono catturati verso il basso anziché verso l’alto come avviene nelle cappe tradizionali.

Quantum Pro Falmec: minimo ingombro, installazione facile, efficacia senza rumore