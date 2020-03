Integrare la cappa nel piano cottura: scopri i sistemi di Falmec

Cosa sono i nuovi piani aspiranti

Hai mai pensato che piano cottura e cappa potessero convivere in un unico elettrodomestico ? Ebbene sì, oggi esistono prodotti così all’avanguardia che rompono i tradizionali schemi in cucina e mostrano soluzioni tecnologiche che permettono di migliorare la vita tra i fornelli.



Eliminare la cappa a parete e “nasconderla” nel piano cottura a induzione dà modo di progettare la cucina con creatività e in modo del tutto nuovo, liberando il campo visivo da volumi ingombranti e sospesi e rendendo la zona operativa essenziale e pulita. Questa soluzione viene a favore soprattutto delle cucine ad isola, in cui i fuochi sono posti a centro stanza o negli ambienti open space, dove occorre ridurre gli elementi a vista per far sì che cucina e living coesistano in armonia.



Falmec propone il sistema di cottura integrato Sintesi ed è presentato nella versione total black (in foto). Design essenziale e performance evolute in un piano cottura ad induzione con aspirazione integrata realizzato in vetroceramica Schott nero, perimetrato da una sottile cornice in acciaio inox che consente un’installazione a filo top o a semifilo, per un’estetica elegante e minimale.