Con No-Drop® System di Falmec addio alle gocce in cucina

Perché si forma la condensa in cucina

Il fenomeno della condensa è estremamente spiacevole durante le attività in cucina. Questa si forma quando l’aria calda, proveniente dai fornelli accesi, si scontra con una superficie fredda, come quella di: piastrelle, cappa, arredi e vetri. Con il contatto l’aria calda diminuisce di temperatura e il vapore eccedente si trasforma in acqua, o meglio, in minuscole goccioline che si depositano sulla superficie fredda di mobili e pensili deteriorandola col passare del tempo.



Questa sgradevole situazione è poi molto più intensa e visibile nei piani a induzione piuttosto che nei “fuochi” alimentati a gas. Questo perché la fiamma favorisce la scomparsa dei vapori, mentre l’assenza di questa va ad aumentare la differenza di temperatura tra vapore e cappa, favorendo la condensa e il conseguente gocciolamento sul piano.



Falmec, brand italiano leader nella realizzazione di cappe aspiranti e sistemi di trattamento aria, per risolvere questo fastidioso problema ha inventato un sofisticato sistema brevettato, particolarmente efficiente e innovativo, dal nome No-Drop® System.