Circle.Tech rivoluzione tecnologica per le cappe Falmec

Scopri vantaggi e caratteristiche delle cappe filtranti

Quale cappa scegliere per la propria cucina? Ve ne sono di due tipi:

filtrante : utilizza dei filtri per depurare l’aria proveniente dalla cottura dei cibi

: utilizza dei filtri per depurare l’aria proveniente dalla cottura dei cibi aspirante: convoglia l’aria verso l’esterno grazie ad un condotto di aspirazione.



Cogliamo quindi subito il primo vantaggio della tecnologia con filtri: la cappa può essere istallata ovunque, anche in assenza di uno scarico esterno. Ciò viene soprattutto a favore dei modelli a isola, installati a centro stanza o di quelli a soffitto, e in tutti i progetti di ristrutturazione dove ci si vuole svincolare dai tradizionali schemi d’arredo in cucina.



Ma come funzionano le cappe filtranti?

Grazie al motore, i vapori di cottura vengono attratti verso la cappa, dove particolari filtri trattengono efficacemente le particelle di grasso e sporco, così, una volta purificata, l’aria viene reintrodotta all’interno dell’ambiente. Capiamo subito quanto importanti sono i filtri in termini di qualità dell’aria in cucina. Il nostro consiglio è quello di orientarsi verso prodotti di alta qualità e affidabili.



Un esempio? Quello mostrato nell’immagine: la cappa Sophie della collezione Circle.Tech di Falmec, disponibile anche nella versione lampada a sospensione per una cucina dal look coordinato. Rievoca nella forma una coppa capovolta e si presenta in diverse varianti cromatiche (ottone anticato, peltro, antracite, bianco e rame anticato) per soddisfare molteplici esigenze estetiche.