Quale cappa scegliere in una piccola cucina

Quale cappa scegliere per la cucina piccola?

Molto interessanti nelle mini cucine sono soprattutto i sistemi di cottura integrati , che vedono il meccanismo di estrazione completamente inserito all’interno del piano ad induzione. La cappa scompare così alla vista per liberare il più possibile lo spazio. Per darne un esempio mostriamo nell’immagine il piano cottura integrato Sintesi di Falmec , in classe A++ in vetroceramica nero e cornice in acciaio inox, con comandi Touch e display LED, caratterizzato da: 4 zone cottura con rinoscimento automatico delle pentole, 9 livelli di funzionamento, sensore di presenza della pentola, blocco comandi per la sicurezza dei bambini, spegnimento automatico. Una delle innovazioni di questo modello è il filtro Carbon.Zeo , che abbina due materiali di origine naturale (il carbone attivo e la zeolite) per catturare in modo mirato e totale vapori e odori di cottura.

Quasi sempre obbligatoria per legge, la cappa ha un ruolo fondamentale in cucina: aspira ed elimina fumi, odori e vapori prodotti dai cibi durante la cottura, sanificando l’aria interna. Il tutto in un perfetto mix di tecnologia e design, volto a migliorare la qualità della vita domestica. Ma se l’ambiente è piccolo quale modello scegliere ? Ecco i fattori da tenere a mente in presenza di monolocali e angoli cottura:

I vantaggi degli innovativi piani di cottura integrati per piccoli spazi

I nuovi piani cottura integrati sono entrati da pochi anni a far parte del catalogo delle cappe da cucina e dei piani ad induzione e si sono attestati come una valida soluzione tecnologica e d’arredo quando lo spazio manca o quando si vuole ridurre al minimo la presenza di elementi in cucina.

Si tratta infatti di un “due in uno” in cui il meccanismo di aspirazione è inserito al di sotto nei “fuochi” e a differenza delle normali cappe, questo attira i vapori verso il basso e non più verso l’alto. Questa nuova tecnologia ha comportato studi tecnici elaborati e approfonditi su come ottimizzare il funzionamento della cappa, rendendolo pratico, prestante, silenzioso, potente e non energivoro.

Falmec, leader nella realizzazione di sistemi aspiranti caratterizzati da qualità, design e tecnologia, ha dato vita ad un completo catalogo di cappe integrate nel piano, particolarmente minimali e performanti.

Una di queste è la cappa Modula, disponibile in versione filtrante e aspirante, dotata di performante motore Brushless (altamente silenzioso) da 600 mc/h, attivabile con pulsantiera Touch e display LED. Il display ci mostra tra le altre cose anche l’indicatore di saturazione dei filtri metallici e di quelli a Carbon.Zeo. Quando si attivano le spie significa che è giunta l’ora di fare manutenzione ai filtri. Le alette motorizzate sono poste al centro del piano in vetroceramica nero Schott con cornice in acciaio inox per un’istallazione facilitata a semifilo. Il piano è connotato da ben 9 livelli di cottura + High Power Boost e da un sensore di presenza della pentola. L’indicatore di calore residuo, l’autospegnimento con timer e il blocco comandi sono tutti dispositivi di sicurezza decisamente utili in una cucina di ultima generazione.