Quale cappa scegliere per la cucina con isola

Quale cappa installare per la cucina ad isola

Plane Top della collezione Design è la cappa Falmec in acciaio inox per la cucina a isola

La cucina ad isola è una delle tipologie più attuali e di tendenza, perfetta in un open space e in un ambiente di grandi dimensioni. Come ogni cucina, anche questa tipologia necessita di una cappa in corrispondenza del piano cottura.

Ma quale tipo di sistema aspirante/filtrante scegliere? Possiamo optare per due alternative completamente opposte: un elemento a vista di design, o al contrario uno nascosto e integrato nel piano cottura.

Vediamone insieme le caratteristiche:

cappe a isola : performanti e silenziose ma non solo, anche belle da vedere. Posti a centro stanza e allineati verticalmente ai fuochi, questi modelli presentano sempre linee raffinate ed eleganti e un design moderno e accattivante. Le forme possono essere molto particolari: cubiche, cilindriche o sferiche e assimilabili a quelle delle lampade a sospensione di alto design. Allo stesso modo anche i materiali con cui sono realizzate e rivestite sono di livello, come acciaio e vetro e tra le tante funzionalità presenti, l’illuminazione è estremamente curata nel dettaglio, per offrire il massimo confort durante l’utilizzo. La dimensione? Commisurata a quella del piano cottura, ovvero di pari larghezza o più larga, mai più piccola. La profondità è invece variabile e dipende dal modello. Anche la distanza dal top è fondamentale, si va da un minimo di 50 cm circa per piani elettrici a induzione a un massimo di 60 per modelli a gas. La sua corretta installazione è dunque molto importante;

Falmec, riconosciuta a livello internazionale quale punto di riferimento in termini di design esclusivo, alta qualità, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale, presenta molte collezioni di cappe a isola e sistemi integrati per cucine a penisola e a isola. Tra queste abbiamo scelto la collezione Design e in particolare il modello Plane Top (in foto), una cappa in acciaio inox Fasteel antimpronta con finitura spazzolato dalle linee essenziali e geometriche e dalla forma archetipa. L’aspirazione è perimetrale (dimensioni in pianta 55x90 cm) e garantita da un motore da 800 mc/h, molto potente. I comandi sono attivabili da una pulsantiera elettronica (il telecomando è opzionale), mentre l’illuminazione è a led. Il filtro antigrasso metallico risulta facile da asportare e semplice da igienizzare. Tutto è stato ideato per garantire la massima funzionalità, uno stile pulito, un’eleganza discreta e moderna.