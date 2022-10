Elemento architettonico che stupisce la cappa cucina di design

La cappa di design diventa oggetto scultoreo e ultrafunzionale

Aspirazione ultracompatta con la cappa cucina di design Light di Falmec

La cappa da cucina di design tende dialogare con lo spazio circostante, sottolineando con decisione, all’interno dell’ambiente cucina, la zona più tecnica del piano cottura. La cappa Light di Falmec è una soluzione a soffitto ultracompatta, dal design minimale e scenografico, che in soli 10 cm di altezza racchiude benessere, differenza e innovazione. La nuova tecnologia Multi-Air distribuisce, infatti, la potenza su più motori di dimensioni minori, garantendo performance migliori in un volume estremamente ridotto. Si caratterizza per un elemento centrale in vetro fumé temperato da 120 o 180 cm e due profili laterali in alluminio satinato nero dal sapore elegante. Una fascia di led lungo tutto il perimetro inferiore restituisce una luce soffusa che impreziosisce l’ambiente. Comandi intuitivi e immediati permettono anche di attivare la funzione di filtrazione dell’aria per mezzo di un filtro Carbon.Zeo rigenerabile.