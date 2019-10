Ti presentiamo le cappe cucina della linea E.ion System® di Falmec

Ecco i plus delle cappe E.ion System®

Forse non tutti lo sanno, ma gli ioni negativi presenti naturalmente nell’aria sono fondamentali per il nostro benessere psicofisico: come dimostrato da diversi studi scientifici, più ce ne sono e meglio stiamo; ci sentiamo più energici, vitali, migliora il nostro rendimento, diminuiscono i rischi di allergie.



Negli ambienti interni, però, il riscaldamento centralizzato, il condizionamento dell’aria, il fumo, l’elettricità statica generata dai campi elettrici riducono drasticamente il numero degli ioni atmosferici con carica negativa; di contro, tendono a prevalere quelli con carica positiva che causano una serie di disagi per il corpo e la mente. La questione non è facile da risolvere, ma di certo esistono modi e strumenti per migliorare le cose. Ed è qui che entra in ballo Falmec con le cappe da cucina e con il purificatore d’aria appartenenti alla linea E.ion® System.



Tutti i prodotti si basano su un’esclusiva tecnologia che consente di ricreare e diffondere, tramite la ionizzazione bipolare controllata, proprio gli ioni negativi. Che non solo giovano alla salute, ma neutralizzano cattivi odori e agenti irritanti o inquinanti. Della collezione fanno parte le cappe Oceano, Mare, Spring, Zephiro, Marilyn, Lumière, Eolo, Twister, Rubik, Gruppo Incasso e la lampada Bellaria.



Oceano è una cappa a isola da 180 cm disponibile in 3 versioni: acciaio inox, vetro nero e vetro bianco. La purezza geometrica e il design minimalista la rendono perfetta per le cucine arredate in stile contemporaneo e la sua funzionalità deriva anche dalla capacità di aspirare lungo tutta la sua stessa struttura, coprendo così una superficie molto ampia.



Come le altre cappe E.ion System®, anche questa è dotata di un sensore a forma di fogliolina che rileva la presenza di agenti dannosi e cambia colore man mano che l’ambiente viene depurato, passando dal giallo al verde. Doveroso precisare che il sistema di ionizzazione si attiva in modo del tutto automatico.