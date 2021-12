Scopri tante idee da copiare per addobbare un albero di Natale Moderno

Redazione - 11 dicembre 2015

Albero di natale moderno, 3 alternative a quello tradizionale

Nelle nostr case l’albero di Natale non può mancare. Se siete alla ricerca di un modello moderno, magari diverso da quelli più tradizionali, eccovi qualche idea. Innanzitutto è importante valutare lo stile, il tempo necessario per addobbarlo e la dimensione. Per i più frettolosi, è possibile scegliere una soluzione già pronta e addobbata, che permetta di avere in un momento un perfetto abete natalizio decorato.



In alternativa ecco un albero natalizio in cartone 100% riciclato, soluzione innovativa e divertente tutta da decorare, assicurerà di poter festeggiare un Natale dai toni naturali ed ecologici con un elemento concepito secondo i criteri del design ecosostenibile.



Infine, un albero ispirato alle atmosfere nordiche, realizzato in legno massello di faggio artigianale dal design minimalista, costituito da robusti elementi che possono ruotare sulla struttura centrale a piacimento per garantire diverse configurazioni. Potrà essere addobbato grazie alla presenza di piccoli fori sulla punta degli assi.

Alberi salvaspazio, per addobbare il Natale anche in case piccole

Anche quando la casa è piccola l’albero di Natale, anche se salvaspazio, non deve mancare: si possono acquistare soluzioni di diametro inferiore rispetto al tradizionale, garantendo così meno ingombro. Al tempo stesso però si otterrà un vero e proprio albero con tanto di folta chioma.



Alternativa interessante, un albero da appendere alla parete: è possibile acquistare addobbi già preconfezionati oppure realizzarli con semplice fai date. Può essere costituito da una sequenza orizzontale di tondini in legno di differenti lunghezze a parete, legati tra loro a creare una figura triangolare poi arricchita con rami di pino, decorazioni e luci oppure una sagoma a forma di triangolo, su cui disporre fili natalizi e decori, appesa anche questa al muro.



Infine, altra soluzione di poco ingombro ma sempre graziosa, un cono stretto e alto, realizzato con rete plastica, che potremo decorare con fili colorati, palline e luci.

Per chi ama il design ecco qualche idea

Agli amanti del design consigliamo si scegliere un albero di Natale moderno puntando su materiali differenti e decori alternativi. È possibile puntare sul design dei metalli, valutando soluzioni dallo stile naturalistico e fluido ma al tempo stesso semplice ed elegante come vediamo in foto, proposto da Moranduzzo. Le soluzioni vedono addobbi natalizi monocromatici nei toni del verde, argentati oppure corten e oro per un tocco di eleganza.



Puntare sul design dei metalli, valutando soluzioni dallo stile naturalistico e fluido ma al tempo stesso semplice ed elegante come vediamo in foto, proposto da Moranduzzo. Le soluzioni vedono addobbi natalizi monocromatici nei toni del verde, argentati oppure corten e oro per un tocco di eleganza.



Puntare sul legno di Teck può essere una soluzione alternativa, come proposto da Sklum con il suo albero moderno in tronchi di legno, che permette di modellare a piacimento la forma in base allo spazio. Infine, elegante e minimale l'albero luminoso LED, dal design essenziale e pulito di luminal Park: questa soluzione garantirà possibile inserimento in ogni ambiente e stile, grazie alla sua forma sobria sarà capace di illuminare le feste con stile e design.

I colori di tendenza per l'albero di natale moderno