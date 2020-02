Guida alla scelta delle tende per camera da letto

Redazione - 19 novembre 2016

Le tende per una camera da letto moderna

Le tende sono fra i complementi di arredo più importanti e ciò è fuori discussione. Nello scegliere quelle per la camera da letto, però, bisogna andare molto oltre l’estetica. È necessario considerare che questa è la stanza riservata al riposo, di conseguenza l’atmosfera dev’essere tranquillizzante e rilassante. Le tende svolgono un ruolo importante in tal senso e, inoltre, hanno il compito di proteggere da sguardi indiscreti.



Le più adatte a una camera arredata in stile moderno? Sono in tinta unita oppure presentano disegni geometrici o stilizzati; i colori vincenti sono quelli neutri, in primis il tortora e il grigio. Le tendenze del momento, inoltre, coincidono con materiali resistenti e tutt’altro che delicati.



Doveroso specificare che le tende bianche rappresentano una sorta di passepartout, quindi si integrano perfettamente anche in una stanza connotata da un gusto moderno.

Le tende più adatte a una camera classica

Per la vostra camera da letto avete scelto invece uno stile classico? Ecco allora 3 idee concrete:



Nella prima immagine vedete un esempio relativo a un’opzione intramontabile e sempre vincente, ovvero le tende lunghe e bianche. Il tessuto è bucherellato, il che consente di ottenere un effetto originale e sfruttare al massimo la luce naturale tutelando comunque la propria privacy. Anche le tende della seconda foto sono lunghe e trasparenti, ma contraddistinte da una delicata fantasia floreale: un modo per movimentare l’insieme e aggiungere un tocco di vivacità. Un modo, anche, per giocare con tutti i colori presenti nella stanza.



La terza immagine rappresenta un’altra scelta molto tradizionale e che però non passa mai di moda: le tende con mantovana, che donano maggiore personalità alla camera e sono ambasciatrici di naturalezza. Le tinte neutre sono perfette per le camere moderne, come abbiamo già constatato, ma anche per quelle classiche.

I vantaggi delle tende doppie

Le tende doppie sono l’espressione della massima flessibilità e di una notevole praticità. Consentono infatti di modulare l’intensità della luce naturale in base ai diversi momenti della giornata. Quando arriva il momento di dormire o riposarsi, tirando quelle più esterne si ottiene un’oscurità pressoché totale; quando si sta in camera per svolgere qualche attività, o si desidera semplicemente che l’ambiente risulti il più possibile luminoso, basta raccogliere ai lati le suddette.



Le tende più interne sono sempre trasparenti, nella maggior parte dei casi bianche o comunque chiare. C’è da dire anche che il contrasto fra due differenti tessuti si traduce anche in un’eleganza notevole; dona più carattere alla stanza.



E nulla vieta di cambiare le tende esterne nel momento in cui lo si ritiene opportuno, magari per creare un abbinamento più armonioso con qualche nuovo arredo o complemento.

Perché scegliere le tende a pannello scorrevoli

Le tende a pannello sono ideali nelle camere da letto arredate con uno stile contemporaneo ed essenziale, perché a loro volta espressione di un elegante minimalismo. Mentre quelle a pacchetto si muovono dal basso verso l’alto e viceversa, queste si raccolgono su un lato ma risultano ugualmente poco ingombranti.



Rappresentano una valida soluzione, quindi, anche per le stanze di dimensioni piuttosto contenute. Si maneggiano con facilità, possono essere montate a parete oppure a soffitto e vanno bene sia per le finestre che per le portafinestre.



La scelta relativa ai tessuti – ma anche alle misure - è davvero vasta e aggiungiamo che appendere le tende di questo tipo, così come toglierle, è un’operazione molto semplice, praticamente alla portata di tutti. Certo, una buona parte del vetro resta sempre coperta, ma sta al singolo utente giudicare se sia un problema oppure no.

Tende dai colori accesi: sì o no?

Lo ribadiamo: l’atmosfera in camera da letto dev’essere rilassante e anche le tende concorrono al raggiungimento di tale scopo, non sono affatto da sottovalutare. Questo significa che bisogna bandire quelle caratterizzate da tonalità accese? Non necessariamente.



Se la vostra stanza è arredata con mobili bianchi o comunque chiari, se anche le pareti sono bianche o chiare, allora per quanto riguarda le tende non soltanto potete sbizzarrirvi, ma siete chiamati a farlo per scansare il rischio di monotonia. Evitate, naturalmente, gli accessi.



Se, al contrario, i mobili virano verso tonalità scure e per le pareti avete scelto nuance decise, anch’esse più o meno scure, puntando su tende dai colori accesi finirete per appesantire l’insieme. E lo stesso dicasi nel caso in cui siano presenti parecchi mobili. Dinanzi a queste due ipotesi no, non le consigliamo affatto.

Come abbinare le tende della camera da letto

Ma le tende devono essere abbinate ai mobili? Un quesito che si pongono in molti. E la nostra risposta è un bel “no”. Crediamo fermamente che si ottengano risultati migliori, dal punto di vista estetico e anche in termini di personalizzazione, abbinando la tenda ad altri complementi di arredo, per esempio il tappeto o dei cuscini messi sul letto. Non solo.



Amiamo molto anche la perfetta corrispondenza cromatica fra i tendaggi della camera e la biancheria da notte, copriletto in primis: nella foto vi mostriamo un esempio senza dubbio valido. E poi suggeriamo di prendere in seria considerazione il colore delle pareti e quello del pavimento.



Se la parete è grigio chiaro, per esempio, perfetta si rivela una tenda dello stesso colore ma più scuro. Se avete scelto il parquet per la pavimentazione, l’ideale può essere una tenda beige o bianco sporco. Come si dice? Sono i dettagli a fare la differenza.

I tessuti più adatti

Veniamo ai tessuti. La seta e il velluto sono eleganti ma vanno bene soltanto per le camere arredate in uno stile classico. Le tende in cotone (in foto un esempio) hanno il via libera su tutto, nel senso che si adattano a qualsiasi tipo di arredamento e poi si lavano con grande facilità, pregio di non poca rilevanza.



La disponibilità in commercio è vastissima anche per quanto riguarda il grado di trasparenza e i modelli, invece, del tutto oscuranti. Le tende in lino inevitabilmente fanno pensare a una camera caratterizzata da mobili shabby chic o country, sono molto romantiche.



L’acrilico è anche versatile, però raccomandiamo non scegliere tende troppo economiche perché l’impatto visivo lascia a desiderare e soprattutto in riferimento alla qualità si possono avere grandi delusioni in poco tempo (magari al primo lavaggio).

Tende per camera da letto 1856