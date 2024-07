Quali tende interne moderne appendere in casa

Scegli tra i vari tipi di tende moderne

Quale sostegno utilizzare per le tende interne moderne

Le tende interne moderne nella versione a caduta presentano diverse modalità di fissaggio, ognuno dei quali determina il tipo di ondeggiatura del tessuto.

I bastoni attaccati al muro richiedono uno spazio laterale per poter inserire i teli; possono essere posizionati scegliendo l'altezza che desideriamo rispetto alla parte superiore del serramento, un'installazione a filo soffitto regala una maggior altezza ai locali. Le staffe consentono di decidere la distanza del telo dalla finestra, per evitare ostacoli come davanzali o termosifoni.

Le riloghe invece sono profili metallici sui quali scorrono dei ganci, ai quali vengono agganciate le tende; sono ideali per soluzioni da muro a muro e possono essere azionate manualmente con cordicelle o in maniera motorizzata.

