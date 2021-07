Arredo bagno Nyù by Aqua, le novità

Redazione - 15 aprile 2016

Colori alla moda e materiali performanti

Nuove finiture e tante possibilità compositive per personalizzare al meglio l'arredo della propria stanza da bagno: queste le ultime tendenze che si sono affermate sul mercato. Le tonalità e le texture del mondo naturale fanno il loro ingresso nel bagno, come ben dimostra la collezione di arredo bagno Nyù by Aqua che si veste di nuovo nel 2016, ampliando la gamma finiture con due colorazioni, presentate per la prima volta al Salone del Mobile di Milano: Rovere e California. Il materiale scelto è il laminato Unicolor HPL, prodotto con diversi strati di carta kraft naturale e decorata, mescolati a resine fenoliche e melamminiche. Questo composto viene sottoposto a una combinazione di pressione e alta temperatura, arrivando quindi alla modalità in cui siamo abituati a vederlo.

Il laminato HPL usi e caratteristiche

Nonostante la composizione inusuale, si tratta di un materiale altamente performante, la cui caratteristica principale è la resistenza: ai graffi, agli urti e alla luce. Il laminato HPL è inoltre altamente igienico: la sua superficie non porosa non permette allo sporco di addensarsi, rendendo al contempo molto più veloce ed efficiente la pulizia.

Le nuance naturali in linea con le ultime tendenze

Le nuove colorazioni di Nyù by Aqua sono state appositamente scelte nello spettro delle nuance naturali: il mercato sta vivendo un momento di ritorno verso materiali e colori neutri, che ricordano il legno in tutti gli aspetti. Tra le nuove possibilità estetiche introdotte anche la possibilità di scegliere soluzioni tono su tono. Un esempio? La composizione in laminato HPL California, per la quale è stato scelto un piano con lavabo integrato in Aquatek, abbinato a un piatto doccia dello stesso materiale e ad ante laccate tono su tono per il pensile.

Le soluzioni stilistiche