Attaccapanni da parete, idee per fare ordine

Redazione - 28 aprile 2016

Attaccapanni da parete moderno

Tra i complementi d’arredo più versatili l’attaccapanni da parete è un jolly assoluto all’interno delle case. Sia che venga posizionato all’ingresso per assolvere alla classica funzione di ospitare giacche e cappotti sia che trovi posto sui muri di corridoi o altre stanze della casa è un oggetto con il quale ci si può sbizzarrire in quanto a forme, materiali e colori. Inoltre essendo attaccato alla parete permette di lasciare libero il pavimento offrendo ulteriore spazio per posizionare altri complementi come per esempio, scarpiere, portaombrelli o semplici tappeti o mobiletti vari. Tanti gli stili tra i quali poter scegliere ma di sicuro quello che permette di dare sfogo alla propria fantasia è moderno caratterizzato in genere da linee decise e geometrie audaci su materiali di ultima generazione come l’acciaio, il vetro, il policarbonato trasparente, solo per citarne alcuni. L’effetto deve essere di grande impatto anche e soprattutto se si utilizza l’appendiabiti più come decorazione che per la sua effettiva funzione. E di sicuro effetto è l’attaccapanni a parete moderno in metallo Coral by Enzo Berti per Flai che rappresenta una soluzione di arredo poliedrica e funzionale. Il nome deriva proprio dalle forme naturali del corallo da cui prende spunto il design che lo caratterizza. Questo attaccapanni in realtà è un vero e proprio sistema componibile adatto a molteplici esigenze di spazio, in grado di definire per ciascun ambiente combinazioni sempre nuove e originali. Un’ulteriore possibilità di personalizzazione è data dal ventaglio di colorazioni disponibili.

Attaccapanni da parete design

Per essere pratico lo è di sicuro, ma l’attaccapanni da parete è altrettanto perfetto per decorare la parete dell'ingresso o per accessoriare la camera da letto con un tocco speciale. E quindi la sua originaria funzione in realtà spesso diventa un plus, una caratteristica minore rispetto al potere che questo complemento ha di dare carattere e personalità agli ambienti. Tutto ciò è ancora più vero quando si parla di attaccapanni da parete di design, veri e propri oggetti di arredamento dal forte impatto visivo. Un attaccapanni di design è un elemento che fa sentire subito la personalità di chi l’ha scelto, in base anche allo stile, più attuale oppure vintage. Vero must dell’arredamento di design è l’intramontabile fascino dell’attaccapanni Hang It All del 1953 di Vitra designed by Charles & Ray Eames. Il gusto pop di questo complemento si declina nella scelta di sostituire i soliti ganci con sfere in legno dai colori vivaci. Grazie alla distanza costante fra le sfere Hang It All può essere ampliato a piacere per diventare un’alternativa al solito appendiabiti, da utilizzare praticamente ovunque.

Attaccapanni da parete in legno

L’attaccapanni da parete è un complemento d’arredo comodo soprattutto nell’ingresso di casa, un ambiente che in genere negli appartamenti moderni non è di grande ampiezza. Permette dunque di ottimizzare i centimetri a disposizione e allo stesso tempo di decorare con stile. Per un ingresso discreto ma elegante, sempre vincente è la scelta di un attaccapanni da parete in legno, materiale che fa subito casa e calore. Oggi poi moltissimi brand propongono soluzioni in legno naturale dalle linee semplici ma definite, che strizzano l’occhio al design nordico, lontane quindi dai decori più classici e impegnativi, e che permettono di arredare senza appesantire lo spazio e di adattarsi allo stile scelto per il resto della casa. Tra questi l’appendiabiti a muro moderno in legno Hidden by Juhana Myllykoski di Eppis riesce a fondersi con lo spazio circostante grazie alla sua anima estremamente versatile. Quando i ganci sono aperti infatti assolve pienamente alla sua funzione, quando invece vengono richiusi e scompaiono, lasciano spazio a dei quadri tridimensionali che colorano la parete, proprio come veri oggetti di design.

Attaccapanni da parete con specchio