Balcone fiorito: cosa piantare a marzo

Narcisi: i fiori più profumati della primavera

I narcisi sono tra i fiori più iconici e profumati che sbocciano tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Il loro aspetto è facilmente riconoscibile: petali chiari che circondano la caratteristica corona centrale. Il colore più diffuso è il giallo brillante, ma esiste anche la varietà bianca. Possono essere coltivati facilmente in piccoli vasi o grandi fioriere. Producono fiori eleganti che spiccano tra il fogliame verde.



Sono piante da fiore resistenti e poco esigenti, capaci di crescere bene anche con temperature ancora fresche. Prediligono un terreno ben drenato e una posizione soleggiata o a mezz'ombra. Un'annaffiatura attenta e regolare impedisce il marciume dell'apparato radicale