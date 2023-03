Come costruire un barbecue in muratura fai da te

Il progetto per la realizzazione del barbecue fai da te

Per esempio, si può ipotizzare la realizzazione di un barbecue in muratura da posizionare sul prato, che non richieda una cappa per l'aspirazione dei fumi. Il barbecue sarà costruito in mattoni e alimentato a legna, con una dimensione di 120 cm di lunghezza, 72 cm di profondità (comprensiva dei 12 cm del muretto di fondo, per cui la profondità utile risulterà di 60 cm) e 95 cm di altezza (altezza muretti 90 cm + 5 cm spessore tavelloni per chiusura piano di lavoro e piano cottura). La struttura prevede oltre al vano fuoco con la griglia, un vano adiacente per riporre la legna , terminante con un piano di lavoro su cui appoggiare gli accessori del barbecue e il cibo.

Lo spazio deve essere sufficientemente ampio non solo per la costruzione del barbecue, ma anche per consentire al cuoco di muoversi attorno ad esso. Il combustibile può essere solido, a gas o elettricità. La forma del barbecue può essere diversa, da una sola struttura a doppia, ad angolo e così via, ma la realizzazione di una struttura complessa richiede maggiori abilità.

Quali materiali usare per realizzare un barbecue in muratura

Gli attrezzi necessari alla costruzione del barbecue in muratura

Per costruire un barbecue in muratura fai da te, è necessario avere a disposizione diversi attrezzi. In primo luogo, sarà utile il metro per prendere le misure e una penna o una matita per segnare i punti di riferimento. Sarà inoltre necessario un trapano con l'attrezzo per impastare la malta, un secchio di grandi dimensioni, un martello, una corda di almeno 7 metri, un piombino, una dozzina di paletti e una livella, sia essa elettronica o a bolla.

Per la realizzazione del barbecue, saranno utili anche una pala, una staggia e una cazzuola per spalmare la malta. Infine, saranno necessari due frattazzi, uno dei quali dovrà essere in legno. Grazie a questi attrezzi, sarà possibile costruire il barbecue in modo preciso e accurato, garantendo la sua durata e sicurezza.