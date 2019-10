AKS living shower, massima personalizzazione per i box doccia

Redazione - 28 marzo 2018

Box doccia Arcom AKS living shower

In pochi lo sanno, ma le origini del sistema doccia risalgono al 1872: da allora l’evoluzione è stata continua, anche se fino a qualche tempo fa la doccia ha rappresentato una sorta di scelta obbligata per chi non poteva permettersi una vasca a causa dello spazio ridotto. Adesso invece i box doccia vengono di frequente preferiti alla vasca, a prescindere dalla superficie disponibile nell’ambiente bagno. E il motivo è presto detto: sono pratici, di qualità, caratterizzati da un design vincente e spesso dotati di accessori e funzionalità che li rendono assimilabili a una vera e propria spa domestica. Sedute, idromassaggio, cromoterapia, luci a LED, impianti per ascoltare musica mentre ci si rilassa sotto il getto dell’acqua; la scelta è ampia e la promessa, puntualmente mantenuta, è quella di un’esperienza sensoriale a 360 gradi. La zona doccia tende a diventare il fulcro della stanza da bagno e le aziende operanti del settore gareggiano a colpi di innovazione, creatività, ingegno.



Con la nuova divisione AKS living shower, la nota azienda friulana Arcom propone 3 collezioni di cabine doccia pensate per rispondere concretamente alle più svariate esigenze. Dal tutto vetro con profili minimali ai profili caratterizzati da uno spessore più marcato, sono soluzioni derivanti anche da un’accurata ricerca estetica e dall’impiego dei migliori materiali disponibili sul mercato. Le esclusive peculiarità funzionali e l’ampia gamma di accessori permettono all’utente di entrare in un mondo di idee finalizzate al raggiungimento del massimo relax. La collezione A6 è progettata per garantire la massima praticità e al contempo è caratterizzata da un’estrema cura dei dettagli. Le versioni sopra vasca e tonda (quest’ultima è mostrata in foto) ampliano la gamma delle soluzioni. Sono disponibili diverse tipologie di apertura, fra cui quella a soffietto verso l’interno, che consente di ottimizzare lo spazio. Compatta, funzionale ed esteticamente raffinata, A6 è perfetta anche per i bagni piccoli.

Chiusure doccia Arcom

Arcom ha arricchito la propria offerta con il programma di chiusure doccia AKS living shower, espressione dell’alta qualità made in Italy. Si tratta di 3 collezioni in grado di soddisfare differenti necessità e preferenze estetiche: la A6 è perfetta per chi ama la praticità ma non intende rinunciare al design, la A4 è progettata per garantire elevati livelli di funzionalità e caratterizzare con la massima praticità tutte le tipologie di ambiente doccia, la S6 è contraddistinta da profili minimali e soluzioni walk-in.



In base al gusto e alle esigenze personali è possibile scegliere l'apertura saloon, interna ed esterna, che consente un accesso semplice e immediato all’interno della doccia nonché l’utilizzo di tutto lo spazio utile; oppure quella semicircolare, che valorizza l’angolo con linee arrotondate e la scorrevolezza dell’apertura. Un vasto assortimento di accessori e complementi, fra cui piatti doccia, colonne e maniglie integra il programma delle chiusure, personalizzando ulteriormente lo spazio. Più precisamente Arcom permette di scegliere fra tre tipologie di piatti e cinque modelli in molteplici finiture materiche o lisce, pensate per essere abbinate al top dell’arredo bagno firmato dallo stesso brand e ai pannelli che rivestono l’interno doccia. I pannelli a fasce orizzontali, realizzati in differenti spessori e misure, rivestono tutta la superficie interna della doccia o soltanto una parte e, a seconda della finitura scelta, danno un preciso carattere all’ambiente. La fascia inferiore della parete angolare rappresenta un’ottima alternativa per completare lo spazio di una precedente vasca o può più semplicemente essere una scelta stilistica. Alla definizione del total look contribuiscono i profili delle collezioni doccia, che possono essere laccati nelle 50 tonalità Arcom per creare l’abbinamento ideale col mobile e con gli accessori bagno.

Ottime prestazioni e un design raffinato