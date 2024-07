Consigli pratici su come pulire il box doccia in vetro trasparente

Redazione - 28 febbraio 2019

Come pulire il box doccia in vetro trasparente dal calcare

Oggi più che mai, la scelta del box doccia si fa attenta e ponderata, i profili, una volta ingombranti e appariscenti, si fanno sempre più sottili e discreti, lo spessore del vetro, viene studiato per garantire un effetto di leggerezza e luminosità. In questo contesto il calcare, se trascurato, diventa molto difficile da rimuovere; quando si pensa a come pulire il box doccia in vetro trasparente da queste antiestetiche incrostazioni, possiamo sfruttare gli ingredienti naturali che abbiamo in casa; una miscela a base di acqua, bicarbonato di sodio e aceto di vino bianco rappresenta un ottimo rimedio, basta inserire il composto in uno spruzzino e lasciarlo agire per qualche minuto prima di passare un panno umido. Oppure, in alternativa è possibile utilizzare alcol denaturato diluito in acqua, prodotto che garantisce un ottimo effetto lucido sui vetri. Il mercato offre box doccia con cristalli che, in fase di produzione, vengono sottoposti a trattamenti specifici, in modo da contrastare la formazione di aloni e di calcare e di qualsiasi altro tipo di incrostazione. Disenia presenta il box doccia battente Slim, un innovativo design senza telaio per chi ama l'essenzialità e la semplicità; è disponibile nelle configurazioni in nicchia, ad angolo e muretto, permettendo di adattarlo perfettamente alle dimensioni e alle esigenze del proprio bagno. La maniglia bifacciale offre una comodità extra, permettendo di aprire e chiudere la porta con facilità da entrambi i lati. Serie Open di Samo: un approccio progettuale che mira alla massima libertà compositiva e a un'estetica essenziale che si integra armoniosamente in qualsiasi contesto bagno. Indissima, nella nuova versione ad angolo di Inda con finitura Gun Metal spazzolato, rappresenta l'apice del concetto di telaio minimale, offrendo una straordinaria flessibilità progettuale.

Elimina la muffa lungo il perimetro del cristallo

Lungo il perimetro del cristallo, dove le ante si incontrano con il telaio del box doccia, può facilmente formarsi la muffa; questo fastidioso problema è spesso causato dall'accumulo di umidità e dalla scarsa areazione dell'ambiente bagno. Esistono diverse soluzioni efficaci per debellare questo inconveniente: ci si può affidare a detergenti specifici antimuffa, facilmente reperibili in commercio e formulati appositamente per eliminare in modo rapido ed efficace muffe e funghi, senza danneggiare il vetro. In alternativa, considerando come pulire il box doccia in vetro trasparente, è possibile creare comodamente a casa un rimedio altrettanto efficace, utilizzando un ingrediente comune ma potente: la candeggina, un disinfettante naturale che rappresenta un'ottima soluzione per combattere il problema anche negli angoli più difficili. Per ottenere i migliori risultati, è importante diluire il prodotto con acqua in un rapporto di circa 1 a 10, applicate quindi la soluzione nelle zone dei vetri che si incastrano alla struttura, le aree più soggette all'accumulo di umidità e sporcizia, lasciate agire per 5-6 minuti quindi risciacquate abbondantemente con acqua pulita. Ricordate di non mescolate mai la candeggina con altri detergenti, poiché potrebbero verificarsi reazioni chimiche indesiderate e pericolose, inoltre, assicuratevi di lavorare in un ambiente ben areato e di indossare guanti protettivi per evitare irritazioni cutanee. Vismaravetro propone Sintesi, un programma di box doccia capace di interpretare le tendenze del mercato attuale; il modello offre un’esperienza unica, coniugando la bellezza estetica dell’assenza di telaio con la semplicità di montaggio. Ogni cabina doccia è realizzata su misura e può essere personalizzata per soddisfare le specifiche esigenze di ogni ambiente bagno.

Qual è il sistema di aperura meno facile da pulire

Quando si tratta di come pulire il box doccia in vetro trasparente, possiamo tranquillamente affermare che non esiste una soluzione universale che garantisca una facile manutenzione, poiché le operazioni da svolgere sono davvero numerose e impegnative. Le caratteristiche strutturali possono variare notevolmente da un modello all'altro, rendendo più o meno agevole raggiungere e pulire tutte le parti della cabina; anche nei modelli di box doccia più moderni, caratterizzati da una struttura alleggerita e da profili più sottili, possono presentarsi delle insidie. In alcuni casi, ad esempio, si verifica la presenza di ​sovrapposizione tra le ante​ scorrevoli e fisse, complicando notevolmente le operazioni di pulizia. Nessuna paura: con un po' di pazienza, anche per questi modelli è possibile ottenere risultati soddisfacenti, sebbene il processo possa richiedere più tempo. La collezione Filo di Arblu è disponibile in ogni configurazione; grazie ad un innovativo sistema di sgancio, le ante possono essere rimosse con un semplice clic, rendendo la pulizia un'operazione accessibile e rapida.

Qualche accorgimento da seguire per un box doccia sempre splendente