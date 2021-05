Scopri la nuova tendenza dei box doccia con Zen di Megius

4 consigli per scegliere il box doccia perfetto

La parte del bagno occupata dalla doccia è quella che durante le fasi di ristrutturazione merita una certa attenzione, in quanto si tratta della zona dedicata al benessere e al relax. Elementi fondanti di quest’angolo wellness sono piatto e box doccia. Concentriamoci ora su quest’ultimo.

Come deve essere? Quali aspetti considerare prima dell’acquisto?

Questi i nostri preziosi consigli:

il miglior box doccia è quello che meglio si adatta allo stile del bagno, integrandosi armoniosamente al contesto. In questo aspetto forma e colore dei profili, materiali e tipologia di vetro fanno di certo la differenza. Possiamo optare per modelli dal design minimale e nuovo, o per soluzioni più tecniche e basiche, per vetri trasparenti, serigrafati o colorati e per profili cromati, verniciati o anodizzati;

è quello che meglio si adatta allo del bagno, integrandosi armoniosamente al contesto. In questo aspetto forma e colore dei profili, materiali e tipologia di vetro fanno di certo la differenza. Possiamo optare per modelli dal design minimale e nuovo, o per soluzioni più tecniche e basiche, per vetri trasparenti, serigrafati o colorati e per profili cromati, verniciati o anodizzati; deve essere funzionale e facile da pulire . Il primo aspetto verte sull’ergonomia della maniglia e sulla facilità di apertura del pannello vetrato; mentre il secondo elemento merita un piccolo approfondimento. Occorre infatti osservare con attenzione la forma dei profili perimetrali, che devono essere semplici da pulire e privi di scanalature o rientranze difficili da gestire. Anche la presenza di ante che si sormontano (nei modelli scorrevoli soprattutto) può rappresentare un ostacolo alla pulizia. Altro punto è rappresentato dalle guarnizioni, che devono essere pratiche da rimuovere e igienizzare. E i vetri? Esistono trattamenti impermeabilizzanti che non permettono alle goccioline d’acqua di soffermarsi sulle superfici interne e di generare così gradevoli aloni e macchie di calcare;

. Il primo aspetto verte sull’ergonomia della maniglia e sulla facilità di apertura del pannello vetrato; mentre il secondo elemento merita un piccolo approfondimento. Occorre infatti osservare con attenzione la forma dei profili perimetrali, che devono essere semplici da pulire e privi di scanalature o rientranze difficili da gestire. Anche la presenza di ante che si sormontano (nei modelli scorrevoli soprattutto) può rappresentare un ostacolo alla pulizia. Altro punto è rappresentato dalle guarnizioni, che devono essere pratiche da rimuovere e igienizzare. E i vetri? Esistono trattamenti impermeabilizzanti che non permettono alle goccioline d’acqua di soffermarsi sulle superfici interne e di generare così gradevoli aloni e macchie di calcare; è fondamentale considerare lo spazio a disposizione e le nostre esigenze, nonché dimensione e forma del piatto doccia , per trovare il modello ideale. Questo significa considerare gli ingombri esterni e gli spazi di passaggio, al fine di scegliere il miglior sistema di apertura. Un piatto doccia lungo almeno 120 cm assicura l’inserimento di un modello scorrevole, se invece le dimensioni sono più contenute meglio optare per soluzioni battenti o con ante a soffietto;

e le nostre esigenze, nonché , per trovare il modello ideale. Questo significa considerare gli ingombri esterni e gli spazi di passaggio, al fine di scegliere il miglior sistema di apertura. Un piatto doccia lungo almeno 120 cm assicura l’inserimento di un modello scorrevole, se invece le dimensioni sono più contenute meglio optare per soluzioni battenti o con ante a soffietto; attenzione alla sicurezza: la robustezza dei cristalli e dei telai è da tenere a mente quando si parla di sicurezza. Un vetro temperato e di spessore adeguato, dei profili metallici dotati di ottimi sistemi di fissaggio sono garanzia di massima tranquillità d’uso.

Design, sicurezza, praticità sono tutti aspetti che appartengono ai box doccia Megius, azienda Made in Italy leader da 40 anni nella produzione di box, cabine doccia e prodotti wellness come hammm e saune, caratterizzati da alta tecnologia e stile attuale (in foto un modello della collezione Zen).