Disenia propone i nuovi piatti doccia in 4 materiali per diverse esigenze

Redazione - 23 marzo 2022

L'area doccia tra design e tecnologia

Nella stanza da bagno l'area doccia è il luogo in cui ritrovare l'armonia di corpo e mente. Cabine e box doccia oggi non sono più solo deputati all'igiene quotidiana, ma si presentano come veri e propri elementi architettonici, eleganti e performanti, in cui estetica e pulizia formale si sposano alla perfezione con la tecnologia.



Azienda leader nella realizzazione di soluzioni contemporanee e di design per box doccia, cabine doccia, piatti doccia, vasche e termoarredi, Disenia propone 4 nuovi piatti doccia, ciascuno realizzato in un materiale diverso, per rispondere al meglio alle esigenze funzionali e stilistiche di ciascun fruitore.

Blade, il piatto doccia in gres dall'estetica contemporanea

Blade è un piatto doccia dalla texture materica e dall'elevata resa estetica, disponibile per installazioni a filo pavimento o in appoggio, con piletta proposta sempre nella medesima finitura del piatto. Il gres con cui è realizzato riproduce fedelmente texture e colori di vari materiali e si presta alla realizzazione di piatti doccia originali.



Disenia soddisfa appieno qualsiasi esigenza progettuale con la possibilità di realizzare piatti doccia su misura, così come di estendere materiale e finitura del piatto anche alle pareti, per un effetto scenografico ed elegantissimo. Blade è abbinabile ai top dei mobili Ideagroup e al radiatore Helios.

Half, il piatto doccia tailor made in Aquatek

Il piatto doccia Half in Aquatek con piletta centrata viene realizzato partendo da una lastra che è plasmata al centimetro in forma e dimensioni, per adattarsi alla specifiche richieste del commitente. Ciò consente di personalizzare al massimo il piatto, producendolo sartorialmente su disegno o da una dima, con misure che raggiungono i 120x250cm.

Lo contraddistinguono forme pulite e minimali e uno spessore particolarmente sottile, di 19 mm.



L'Aquatek è composto da resine acriliche e garantisce una serie di vantaggi: Risulta durevole e molto resistente

La superficie, se danneggiata, si può facilmente ripristinare con carta vetrata e scotch brite.

Toni naturali e colore grigio si affiancano al tradizionale bianco

Si pulisce facilmente con acqua e sapone, ma anche con prodotti anti-calcare.

Sandy, il piatto doccia funzionale in ceramica

Sandy è il piatto doccia in ceramica bianco opaco dal caratteristico spessore di 3 cm.

Si presta ad arredare i contesti abitativi contemporanei con praticità ed eleganza. Un classico il materiale ceramico che non passa mai di moda, anche perché oggi è disponibile con spessori più ridotti e rinnovate finiture. Disenia lo propone con profondità di 70/80 cm e lunghezze da 100 a 180 cm, in intervalli di 5 cm. Estremamente funzionale, garantisce una grande resistenza all'usura e al passaggio dall’acqua calda a quella fredda.

Dual, il piatto doccia in tecnogel funzionale e decorativo