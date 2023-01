Scopri l'effetto Metal per i nuovi box doccia di Disenia by Ideagroup

Redazione - 27 gennaio 2023

La personalizzazione nell'ambiente bagno

L'ambiente bagno è in continua evoluzione, per regalare ai consumatori nuove esperienze di benessere in risposta alle esigenze del vivere contemporaneo e alle più attuali tendenze del design d'interni. Nelle nostre case oggi amiamo progettare ambienti personalizzati nei dettagli, che ospitino arredi in grado di durare nel tempo e realizzati con materiali rispettosi dell'ambiente, finiture e texture che soddisfino lo sguardo e il tatto. Nella sala da bagno le docce divengono interpreti dei riti del benessere quotidiano e sanno coniugare contenuto estetico e funzionale, innovazione e personalizzazione. I modelli più recenti di cabine doccia Disenia by Ideagroup sono proposti nelle attualissime finiture Metal, in linea con le tendenze che impreziosiscono gli ambienti domestici di finiture capaci di creare giochi di luce e modificare la percezione di materiali e colori.

Disponibile con porta battente, doppio battente o a soffietto, dal caratteristico profilo tondeggiante che ne consente l’apertura verso l’interno e l’esterno, il box doccia Omega di Disenia è proposto in foto con vetro trasparente e profili in finitura Rame R001. Lo si può scegliere, in base alle proprie esigenze, nelle versioni in nicchia, ad angolo, muretto e sopravasca.

Il Metal trend per l'ambiente bagno

Ad impreziosire e personalizzare l'ambiente bagno sono oggi più che mai i colori metallici, uniti a linee ricercate e alle tonalità neutre per i sanitari, a creare un insieme raffinato e suggestivo. Oro, argento, rame, bronzo e acciaio sono le finiture più apprezzate, nelle loro molteplici declinazioni, adatte a stili eterogenei, dal più classico bronzo alle contemporanee varianti hi-tech. Design attuale e carattere deciso per il box doccia Evo di Disenia, caratterizzato datelaio e porta scorrevole, con profilo inferiore assottigliato. La maniglia e l'apposito meccanismo di agevolano l'apertura della porta verso l'interno, facilitando le operazioni di pulizia quotidiana. In foto è proposto con



In foto il box doccia Evo di Disenia, con telaio in finitura Rame R002 metal color e ante in vetro satinato. Il piatto doccia Linea è qui proposto nella finitura Bianco BI opaco.

