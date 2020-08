Una guida su forme e dimensioni del piatto doccia

3 utili consigli per scegliere la forma più adatta al proprio bagno

Quando scegliere il piatto doccia quadrato

I vantaggi del piatto doccia rettangolare

Il piatto doccia rettangolare è da preferire alle altre tipologie quando si dispone di un bagno grande . Offre il massimo livello di comfort e allo stesso tempo non “si impone”, diciamo così. Conserva sempre un’elevata dose di discrezione e stile. Aggiungiamo che, rispetto a quello quadrato, ha un look più moderno . E secondo molti, è anche esteticamente più accattivante. Adatti a qualsiasi installazione – a parete, a incasso, filo pavimento – i piatti doccia rettangolari sono anche molto indicati per i b agni stretti , che cioè si estendono soprattutto nel senso della lunghezza. Inoltre, cosa assolutamente da non sottovalutare, rappresentano la soluzione ideale nel caso in cui si desideri sostituire la vasca da bagno con un box doccia. I formati sono diversi, quelli più gettonati risultano i seguenti:70x90 cm, 70x100 cm, 70x120 cm, 80x100 cm. Ci sono anche i formati maxi , per esempio 80x120 cm e 180x90 cm.

I pregi del piatto doccia angolare

Sfruttare l’angolo, si sa, è una strategia vincente in caso di ambienti piccoli. Ciò vale per gli arredi ma anche per il piatto doccia. I modelli più diffusi sono quelli che coincidono con un quarto di un cerchio e quelli semicircolari asimmetrici.



Proprio la forma curvilinea e morbida dà un’idea di leggerezza e aggiunge un plus in termini di eleganza. La versatilità stilistica è notevole, nel senso che i piatti doccia angolari sono perfetti sia per i bagni arredati con gusto moderno sia per quelli connotati da un look più classico.



Occupando l’angolo, ovvero l’intersezione fra due pareti, permettono maggiore libertà in riferimento alla collocazione dei sanitari, del lavabo e dei mobili bagno. Per quanto riguarda le misure, ci sono diverse opzioni: fra le più richieste troviamo 80x120 cm, 70x90 cm e 80x80 cm.