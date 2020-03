Come scegliere una casetta da giardino

Le tipologie di casette da giardino

Le casette da giardino sono piccole, medie o grandi strutture prefabbricate che variano in tipologia per materiali, forma, dimensione e in relazione a questo, prezzo.

Possono essere adatte per riporre attrezzi, essere utilizzate come spazio per coltivare un hobby, oppure per creare un ambiente in cui passare tempo all’esterno di casa, in giardino.

Le casette realizzate in materiale plastico come pvc o polipropilene hanno prezzi inferiori a quelle in metallo, ancora inferiori rispetto a quelle realizzate in massello di abete o pino, decisamente più costose.

Vediamo quindi tre range di casette di legno e i prezzi in relazione alla superficie calpestabile:

Casette con superficie di circa 4 mq , a partire da 450-500 euro;

, a partire da 450-500 euro; Casette con superficie di circa 16 mq , a partire da 1400-1500 euro;

, a partire da 1400-1500 euro; Casette con superficie oltre 16 mq, a partire da 1500-1600 euro a salire.

In relazione poi alla tipologia, al design e ai componenti aggiuntivi, il costo può variare e aumentare proporzionalmente alle caratteristiche.