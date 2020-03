Come arredare un balcone? Te lo diciamo noi!

Redazione - 15 maggio 2015

3 consigli per progettare l’arredo di un balcone

I più fortunati hanno un giardino, una veranda, un terrazzo. Ma diciamolo chiaramente: la maggior parte di noi può usufruire semplicemente di un balcone. Non è detto, d’altra parte, che anche questo non possa diventare uno spazio outdoor in cui trascorrere lieti momenti nell’arco della giornata. Anzi, può svelare grandi potenzialità. L’importante è arredarlo nel modo giusto.



Innanzi tutto consigliamo di cercare un set tavolino+2 sedie: se ne trovano parecchi, i più gettonati sono quelli in metallo perché leggeri, poco ingombranti, poco costosi e resistenti. Oltre alle sedie, se lo spazio lo consente, ottima idea è mettere sul balcone una poltroncina oppure una panca; anche in questo caso l’offerta in commercio è vasta, noi abbiamo un debole per quelle in vimini, intramontabili.



Le piante e i rispettivi vasi, naturalmente, diventano elementi di arredo a tutti gli effetti ma non trascurate il ruolo dell’illuminazione: dotate il vostro balcone di lanterne, lampade solari, faretti, applique da esterno.

Come si arreda un balcone lungo e stretto

Il vostro balcone è piuttosto lungo ma anche stretto? Anche in questo caso, scegliendo gli arredi giusti è possibile creare un ambiente confortevole. Vi mostriamo 3 idee interessanti.



Nella prima foto, come potete vedere, uno dei lati corti è stato interamente occupato da una sorta di cassapanca: è un mobile contenitore, quindi al suo interno è possibile sistemare una serie di oggetti senza fare i conti con un ingombro aggiuntivo. Più in generale, la zona in questione può essere occupata da un divanetto a due posti e all’inizio del lato lungo si può sistemare un tavolino.



Nella seconda foto, la scelta è stata invece quella di occupare una parte del lato lungo che dà verso l’esterno con due comode poltrone e un piano di appoggio; il concetto di base è che, essendo il balcone lungo, occuparne totalmente una porzione non è affatto un problema.



Nella terza foto ecco invece un’ottima soluzione salvaspazio: un tavolino pieghevole prodotto da Greenwood che si può fissare facilmente non solo a una davanzale ma anche una ringhiera. Misure: larghezza 60 cm, profondità 56 cm.

Arredare un balcone con Ikea

Le proposte di Ikea per arredare il balcone sono numerose e diversificate: si va dai set tavolini-sedie agli ombrelloni, dalle poltrone di ogni tipo e misura alle soluzioni verticali per poggiare ciò che si desidera, a una lunga serie di accessori fra cui lanterne, lampade, cuscini.



Qualche esempio più concreto? Osservate la foto che pubblichiamo: il tavolino e le sedie sono pieghevoli e appartengono alla collezione Tärnö (disponibili anche altri colori, finiture e misure); c’è poi, rosso e allegro, Tranarö, che può essere utilizzato sia come tavolino che come sgabello. Unendone due pezzi, si ottiene un piano di appoggio più ampio.



Notate anche lo scaffale Hyllis in metallo, che permette di tenere in ordine e avere a portata di mano oggetti quali vasi e attrezzi vari da giardinaggio. Allo stesso tempo, è un elemento di arredo. Le soluzioni che completano l’insieme, molto originali, sono la pedana da esterno Mällsten, che consente di rinnovare e abbellire il balcone senza spendere molto, e il separé Dyning, grazie alla quale si conquista una maggiore privacy.

3 bellissime immagini di balconi arredati