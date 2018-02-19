Ceramica Dolomite, qualità e innovazione per il bagno

Ceramica Dolomite sanitari

Il triangolo ideale delle strutture essenziali da installare nel proprio bagno suggerito nel paragrafo precedente si completa come detto con i sanitari, ovvero vaso e bidet. Solitamente, sono possibili tre diverse soluzioni di installazione. La prima è quello di vaso e bidet distanziati dalla parete e appoggiati al pavimento, con il tubo di scarico a parete è distanziato di qualche centimetro rispetto al muro; si tratta di una modalità che per molto tempo è stata considerata quella comune e standard, che però negli ultimi anni lascia sempre più spazio alle seconde due varianti, considerate meno antiquate e più belle da vedere e funzionali. La seconda tipologia è quella con vaso e bidet a filo parete, con entrambi i sanitari sempre appoggiati a terra, ma questa volta installati direttamente contro il muro, accortezza che rende invisibile il tubo di scarico (e che vi farà risparmiare 10-15 centimetri di spazio: sembra poco, ma in un contesto di bagno di piccole dimensioni un risparmio simile può fare una grandissima differenza). La terza versione, considerata la più raffinata ed elegante, è quella dei sanitari sospesi: in questo caso vaso e bidet sono staccati da terra grazie a un sistema di fissaggio nascosto. Quest’ultima variante è la più “futuristica”, godendo di una pulizia estetica senza eguali a livello di colpo d’occhio e di sguardo d’insieme.



Ceramica Dolomite non fa sconti in fatto di completezza della proposta e all’interno della propria collezione di sanitari offre tutte e tre le soluzioni: in questo caso vediamo il vaso sospeso Gemma 2 con scarico a parete a 6 litri; il prodotto si può completare con sedile con cerniere in metallo o a chiusura rallentata. Per il fissaggio a parte è necessario utilizzare un apposito sostegno metallico.