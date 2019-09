Ceramiche Cisa: si “ri”vestono d’oriente

Ume di Cisa

Delicati elementi floreali, geometrie rettilinee e sobrie tinte unite che traggono ispirazione dall’antica cultura giapponese: ecco Ume, i nuovi rivestimenti per piastrelle che ceramiche Cisa lancia sul mercato. La storica azienda sassolese, che fa capo a Ricchetti Group, grazie alla collaborazione con la designer giapponese Kaori Shiina, propone un nuovo prodotto dall’elevato contenuto di design ispirato alle carte Chiyogami e ai pregiati decori orientali. Ume è una collezione di ceramiche da rivestimento che si compone di tre pattern tra loro coordinati: i fiori di pruno stilizzati, sottili righe, e tinte unite. Il design di Ume si propone come una texture regolare e al contempo dinamica e vibrante, capace di dare movimento all’ambiente con eleganza e rigore. I tre soggetti del progetto possono ricoprire i piani portanti dell’ambiente – muri, pavimenti e ripiani – che come una silhouette vengono vestiti di elementi inter-scambiabili, quasi come fosse indossato ogni volta un nuovo abito. I rivestimenti possono quindi essere combinati tra loro per creare un’infinita varietà di abbinamenti e di soluzioni stilistiche. E’ possibile pertanto personalizzare lo spazio, dando modo di accostare liberamente superfici diverse partendo da una base ben studiata di accostamenti colore-pattern.

Parola a Kaori Shiina

“I disegni della tradizione giapponese rivivono nei nuovi rivestimenti Ume - afferma Kaori Shiina, la designer che ha collaborato con ceramiche Cisa per la realizzazione di questo nuovo prodotto. Attraverso questo prodotto ho voluto trasporre un elemento caro alla tradizione giapponese come il fiore di pruno – Ume in giapponese - unendolo a una sensibilità moderna per l’interior design e la tecnologia, per dare al progetto un feeling contemporaneo che unisce minimalismo a ricerca grafica. E’ stato per me un onore e allo stesso tempo un piacere aver avuto la possibilità di lavorare con la rinomata qualità che da sempre contraddistingue le ceramic Cisa e poterla miscelare con i disegni e le decorazioni della mia cultura ripensati e riadattati in chiave moderna” Ume è un rivestimento estremamente versatile che può trovare applicazione in tutti gli ambienti del living moderno, giocato su un'unica filosofia ma con diverse soluzioni che lo rendono ben identificabile. Il bagno in particolare trova un’inedita soluzione nell’accostare texture molto contemporanee, con un impatto visuale diverso ma coordinato, realizzate con lo stesso materiale. Ume collection è disponibile nel formato 32x75 per i fondi e i decori da rivestimento e 32x32 per i fondi da pavimento. I colori disponibili sono sei per le tinte unite da rivestimento e pavimento e cinque per i rivestimenti floreali e a righe. I prezzi sono su richiesta.