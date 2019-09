Cosa sapere su Cersaie 2019, fiera della Ceramica e dell'Arredobagno

Redazione - 05 luglio 2018

Quali sono i settori espositivi del Cersaie

Si terrà dal 23 al 27 settembre a Bologna l’edizione 2019 di Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno. Un appuntamento di importanza mondiale per chi opera nei settori in questione (dai produttori ai commercianti) ma anche per gli architetti o aspiranti tali, i designer, i semplici appassionati e curiosi.



I padiglioni espositivi di Cersaie 2019 ospiteranno il meglio dell’offerta delle aziende leader a livello internazionale e le categorie merceologiche, per essere più precisi, sono le seguenti: Pavimenti e rivestimenti di ceramica

Pavimenti e rivestimenti in materiali non ceramici

Arredamenti per l’ambiente bagno

Apparecchiature igienico-sanitarie

Arredoceramica e Caminetti

Materie prime, attrezzature per prodotti ceramici

Attrezzature e materiali per la posa

Arredi per sale mostra

Attrezzature per pavimenti sopraelevati e tegole ceramicate

Una dritta senza dubbio utile per chi intende partecipare all’evento: sul sito ufficiale di Cersaie è stata pubblicata una Una dritta senza dubbio utile per chi intende partecipare all’evento: sulè stata pubblicata una piantina molto dettagliata; i vari settori sono identificati con differenti colori e c’è anche l’elenco dettagliato delle hall e delle aree in cui trovare i relativi prodotti. In foto un’immagine relativa alla conferenza stampa di presentazione.

Cersaie 2019: l’appuntamento è dal 23 al 27 settembre presso BolognaFiere. Gli orari? Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 19.00; venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00. Gli ingressi sono 5:



Ingresso Ovest Costituzione. Ingresso Sud Moro. Ingresso Est Michelino. Ingresso Nord Ovest Calzoni. Ingresso Nord.



L’ingresso a Cersaie è gratuito. Per ricevere via mail il biglietto omaggio, valido per tutti i giorni di fiera, bisogna registrarsi sul sito ufficiale. Chi arriva in auto da Firenze, Milano e Ancona deve prendere direttamente l’uscita Bologna Fiera sull’autostrada A14; chi arriva da Padova deve prendere l’uscita 8 della tangenziale per gli Ingressi Nord, Michelino, Moro e Parcheggio Michelino e l’uscita 7 per l’Ingresso Costituzione.



Chi opta per il treno, invece, alla Stazione di Bologna può prendere un autobus oppure un taxi e raggiungere così il quartiere fieristico.

Gli espositori di Cersaie 2019

Il numero degli espositori presenti a Cersaie aumenta di anno in anno: per il 2019 sono 869, una ventina in più rispetto al 2018; di questi, 338 provengono da 40 diversi Paesi stranieri e 531 sono italiani. Circa la metà, per essere più precisi 454, operano nel campo delle piastrelle di ceramica. Le aziende appartenenti al settore dell’arredobagno sono invece 205. La superficie espositiva lorda è pari a ben 161.000 mq.



Cersaie è ormai una fiera così prestigiosa da rendere necessaria la creazione di una lista di attesa. Per l’edizione 2020 sarà operativo, ha promesso il presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari, un nuovo padiglione. Lo spazio, insomma, sembra non bastare mai e questo è un dato decisamente positivo.



Chi desidera avere informazioni più dettagliate sulle aziende che parteciperanno alla 37esima edizione della fiera, o verificare se una determinata azienda ci sarà oppure no, e in caso affermativo sapere in quale padiglione verrà collocato lo stand, può consultare il catalogo espositori Cersaie online pubblicato sul sito della manifestazione stessa.

La Città Della Posa