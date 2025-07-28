Cersaie 2025, guida su dati, novità, informazioni utili

Arredobagno: un mondo in costante evoluzione

La stanza da bagno è oggi sempre più vicina a livello estetico e funzionale ai nostri ritmi ed esigenze. I mobili per il bagno evolvono, prestando la massima attenzione alla facilità di pulizia e alla cura dei dettagli.



Le specchiere non passano inosservate e i complementi coordinati arricchiscono la visione dell'insieme. Anche il design dei lavabi è sofisticato e consente di realizzare ambienti davvero unici e personali.



I progetti d’arredo sono trasversali e ci mostrano anche come arredare un bagno piccolo con eleganza senza rinunciare alla funzionalità. Le linee dei mobili sono leggere e parlano il linguaggio del colore, tra finiture opache e lucide. Il loro look gioca con accostamenti studiati per creare uno spazio armonico e interessante. I materiali sono di alta qualità, sempre più tecnologici e attenti alla sostenibilità.



Ideagroup è presente al Cersaie 2025 con la collezione Seventy Form. Tra le finiture troviamo i laccati: opachi, lucidi o metal. Possiamo scegliere anche tra le diverse essenze di legni. I top sono realizzati con materiali tecnici: Mineralsolid, Mineralux, Aquagel, Corian e HPL.