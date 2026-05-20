Come arredare un open space: idee e soluzioni per ambienti fluidi e armoniosi

Materiali, finiture e dettagli: il segreto di un open space armonioso

Uno degli aspetti più importanti quando si progetta un soggiorno open space moderno è la scelta di materiali e finiture coerenti. Riproporre loa stessa essenza del legno, la medesima laccatura o lo stesso effetto materico in diversi punti della casa crea un filo conduttore visivo capace di unire gli ambienti senza appesantirli. Una finitura in rovere naturale, ad esempio, può essere ripresa nella madia del living, nella libreria divisoria e nei pannelli della parete attrezzata. Anche dettagli come spessori coordinati, inserti metallici e maniglie minimal contribuiscono a rafforzare il senso di ordine e modularità. In un ambiente unico open space cucina soggiorno ogni elemento deve contribuire alla percezione di continuità. Tavolini, pouf, specchiere e complementi coordinati aiutano a mantenere coerenza stilistica e rendono l’ambiente più sofisticato e accogliente.

Affidarsi a Maronese significa scegliere un unico interlocutore capace di seguire un progetto completo, dal living alla zona notte, attraverso sistemi d’arredo componibili e altamente personalizzabili.

I punti di forza sono chiari:

continuità estetica tra tutti gli ambienti;

qualità dei materiali e attenzione ai dettagli;

grande versatilità compositiva;

valorizzazione della luce e della fluidità spaziale.

Il risultato è una casa contemporanea, elegante e perfettamente equilibrata, dove ogni elemento contribuisce a creare un’atmosfera raffinata e funzionale.