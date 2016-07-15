Idee e consigli per l'illuminazione cucina moderna

Come illuminare l'isola e il tavolo da pranzo

L’isola cucina è il cuore conviviale della casa. Intorno ad essa ci si incontra e si condivide il tempo. Una giusta illuminazione è fondamentale per creare un’atmosfera accogliente. Sopra ad essa puoi installare una o più lampade a sospensione, oppure dei faretti a soffitto.



Per illuminare la zona pranzo scegli dei lampadari con altezza regolabile e fai in modo che non siano posizionati troppo in basso per non abbagliare i commensali. È meglio una luce dimmerabile per poterla adattare al momento del pranzo e a quello dedicato alla conversazione. Una serie di plafoniere di design diventeranno protagoniste.



Frisbi di Flos è una lampada a sospensione con piatto diffusore sostenuto da tre sottili fili di acciaio. Ha un diametro di 600 mm e un'altezza di 730 mm cavo escluso.