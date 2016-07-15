Idee e consigli per l'illuminazione cucina moderna

Redazione - 15 luglio 201604 dicembre 2025
Se stai pensando al progetto di illuminazione cucina moderna ecco come disporre i punti luce per ottenere uno spazio bello e funzionale.
Se stai progettando l'illuminazione cucina moderna devi prima di tutto considerare la quantità di luce naturale che entra nell'ambiente. È un parametro importante, anche se variabile in base ai momenti della giornata e alle stagioni.
La luce generale deve essere diffusa e uniforme. Spesso si realizza con plafoniere a soffitto moderne: sono soluzioni minimal che si integrano facilmente anche con soffitti bassi. Anche un pannello LED distribuisce perfettamente la luce sulla zona centrale della cucina.
In un open space, la fonte di illuminazione generale della cucina dovrebbe dialogare con quella del soggiorno. Si possono installare dei binari con faretti LED orientabili in dimensioni variabili, collocati in modo strategico. I lampadari per cucina moderni sono di tendenza e offrono un tocco decorativo che non passa inosservato.
Chouchin 3 Bianco di Foscarini è una lampada a sospensione che diffonde nell’ambiente una luminosità solare rivolta verso il basso.
Nel progetto di illuminazione cucina moderna la luce funzionale è quella che consente di tagliare, cucinare, leggere le etichette e controllare la cottura senza alcun problema.
Si ottiene generalmente con barre luminose collocate direttamente sotto i pensili. Per chi ha una cucina senza mobili sospesi la luce può essere ottenuta con dei faretti a soffitto allineati con il top, oppure attraverso piccole lampade a sospensione regolabili in altezza. Una cappa moderna saprà offrire le massime performance illuminando in modo ottimale il piano cottura.
All'interno dei vani a giorno e delle vetrinette in cucina la luce integrata regala giochi di luce sofisticati. Anche in questo caso si possono utilizzare faretti ma anche delle fonti di luce ad incasso.
Sono punti luminosi che mettono in risalto piatti, bicchieri e oggetti decorativi, valorizzando materiali e colori. Se ben studiato, questo progetto riduce la necessità di accendere altre luci nel locale e dona carattere alla cucina. È quindi un prezioso e pratico supporto nella vita di tutti i giorni.
L’isola cucina è il cuore conviviale della casa. Intorno ad essa ci si incontra e si condivide il tempo. Una giusta illuminazione è fondamentale per creare un’atmosfera accogliente. Sopra ad essa puoi installare una o più lampade a sospensione, oppure dei faretti a soffitto.
Per illuminare la zona pranzo scegli dei lampadari con altezza regolabile e fai in modo che non siano posizionati troppo in basso per non abbagliare i commensali. È meglio una luce dimmerabile per poterla adattare al momento del pranzo e a quello dedicato alla conversazione. Una serie di plafoniere di design diventeranno protagoniste.
Frisbi di Flos è una lampada a sospensione con piatto diffusore sostenuto da tre sottili fili di acciaio. Ha un diametro di 600 mm e un'altezza di 730 mm cavo escluso.
È espressa in Kelvin (K) la tonalità della luce e si esprime attraverso specifici parametri, che fanno apparire una luce calda, tendente al giallo oppure fredda, tendente al bianco-azzurro.
In cucina è preferibile usare una luce neutra, intorno ai 2700–4000 K, perché rende i colori degli ingredienti più fedeli e ti fa percepire meglio le caratteristiche del cibo a livello visivo. Con una luce troppo fredda (oltre i 4000–4500 K) il risultato potrebbe essere poco piacevole, soprattutto la sera.
Ali di Luce di Olivelab è un sistema d'illuminazione modulare e personalizzabile. Potrai costruire percorsi luminosi su misura scegliendo il numero, il colore e il tipo di sorgenti, in vetro o metallo.