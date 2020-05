Come ottenere il Superbonus 110%

Per quali lavori spetta l'agevolazione

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, si è detto molto soddisfatto per l’approvazione del Superbonus al 110%: “I cittadini potranno effettuare lavori con una detrazione superiore alle somme spese o lo sconto totale in fattura, cedendo il credito di imposta alle aziende che a loro volta potranno cederlo a fornitori o istituti bancari”.



È una detrazione senza precedenti, che supera sia l’Ecobonus che il Sismabonus. Gli interventi per i quali sarà possibile usufruirne si riconducono a 3 macro categorie:





Miglioramento del grado di isolamento termico sull’involucro dell’edificio (in altre parole, ricorso al cappotto termico).

Sostituzione delle le caldaie a gas con impianti a pompe di calore o con caldaie a condensazione.

Lavori di prevenzione antisismica.

Nell’agevolazione è possibile inserire, ma, anche l’installazione die dei rispettivi accumulatori, ile la