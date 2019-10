Tutela Simile con Eni gas e luce 

Il contratto Tutela Simile per l’energia elettrica

La liberalizzazione del mercato per la fornitura di energia elettrica consente oggi ai consumatori di scegliere, fra le varie offerte presenti, il proprio fornitore di elettricità. Ciò permette di risparmiare sulle bollette, ma implica anche una certa difficoltà nell’individuare l’offerta più adatta alle proprie esigenze. Alla luce di ciò, per accompagnare i consumatori verso il libero mercato in maniera consapevole l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha introdotto la Tutela Simile.



Dal 1° gennaio 2017, infatti, tutti i clienti domestici e le piccole imprese, contrattualizzati nel Mercato Tutelato, hanno la possibilità di sottoscrivere il contratto di fornitura di energia elettrica Tutela Simile, che dura 12 mesi e non è rinnovabile. Pur basandosi sul Mercato Libero, questa tipologia di contratto prevede condizioni definite dall’Autorità, obbligatorie ed omogenee per tutti i venditori.



Le condizioni economiche sono simili a quelle del servizio di Maggior Tutela ma è previsto un bonus una tantum diverso da fornitore a fornitore che viene applicato nella prima bolletta, e, nel caso in cui l’importo di inferiore al bonus, anche in quelle successive fino ad estinzione dello stesso. Ciò significa che, per un anno, per i cittadini aderenti alla Tutela Simile, l’energia ha un costo inferiore rispetto a quello attuale previsto nel Mercato Tutelato.



Sempre dal 1° gennaio 2017, e fino al 30 giugno 2018, anche con Eni gas e luce è possibile scegliere Tutela Simile , avvicinandosi così in modo semplice e trasparente ai vantaggi del Mercato Libero per i clienti domestici e le partite iva ancora in regime di Maggior Tutela. Eni gas e luce offre per i clienti domestici che sceglieranno l’offerta Tutela Simile un bonus una tantum pari a 106 euro.



I clienti serviti in Maggior Tutela possono scaricare la documentazione contrattuale e aderire alla Tutela Simile accedendo al sito centrale gestito dall’Acquirente Unico; i fac-simile della documentazione contrattuale dell’offerta Tutela Simile sono reperibili anche tramite il sito ufficiale di Eni gas e luce.



Tutti i consumatori hanno la facoltà di aderire autonomamente online oppure di avvalersi del supporto dei cosiddetti facilitatori della Tutela Simile, ovvero le associazioni di consumatori aderenti al CNCU (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti) e le associazioni rappresentative delle Pmi che si sono accreditate presso l’AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico), dal 1° gennaio 2018 diventata ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).



Il Servizio si può richiedere e gestire, senza costi aggiuntivi, anche tramite l’App “Servizi online Eni gas e luce”.