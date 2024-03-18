Consigli e trucchi per pulire il frigo al meglio

Consigli per come sbrinare il freezer

Il primo consiglio per sbrinare il freezer è farlo quando è quasi vuoto o lo è del tutto: questo per evitare che qualche cibo possa scongelarsi durante l’operazione di pulizia, da effettuare sempre dopo aver staccato la spina.

Un ulteriore consiglio è di fornirsi di una borsa frigo per collocarci i cibi tolti dal freezer.

Una raccomandazione fondamentale: per facilitare l’eliminazione del ghiaccio non usare coltelli che potrebbero graffiare e addirittura bucare la superficie, provocando un danno enorme, tale da dover buttare via il frigo. Meglio servirsi di palette e spatole in gomma, sempre con delicatezza.

Utile è tenere pronti asciugamani e contenitori per raccogliere l’acqua dovuta allo scioglimento del ghiaccio.

Quando questo è del tutto sparito, e non ci sono tracce di acqua residua, con una spugnetta morbida, ben strizzata in una soluzione di acqua e aceto o limone, passare sulle parti, risciacquando e asciugando.

Quindi, vanno rimessi a posto i cibi ciascuno nel suo contenitore (magari con sopra scritta la data di congelazione) e si riaccende la spina.