Consigli per pulire la casa

Pulizie giornaliere e settimanali

La casa in cui viviamo va mantenuta pulita ed in ordine, questo sembra un lavoro noioso e lungo ma seguendo dei piccoli accorgimenti, potete riuscire a far brillare la vostra casa in pochi minuti e senza molta fatica. Basta organizzarsi e non accumulare le faccende domestiche. Per pulire bene la casa ci sono delle azioni che che vanno fatte ogni giorno. La mattina, appena alzati, aprite tutte le finestre ed aerate le stanze ed i letti, dopo che vi siete lavati pulite velocemente, con uno straccio imbevuto di detersivo o una salvietta igienizzante, i sanitari del bagno e prima di uscire rifate tutti i letti. Dopo pranzo lavate subito i piatti e le stoviglie utilizzati facendo attenzione a lavare prima i bicchieri, poi i piatti e le pentole, che in genere, sono più sporche mentre se avete la lavastoviglie, caricatela e mettetela in funzione solo quando è piena e ricordatevi che i bicchieri di cristallo e le stoviglie di legno, in questo elettrodomestico, si rovinano. Hanno bisogno di essere pulite, almeno una volta a settimana, tutte le zone della casa. E' consigliabile suddividere le varie pulizie nei giorni della settimana per non farle tutto lo stesso giorno, altrimenti diventano ancora più pesanti e fastidiose. Cominciate dal riordinare le varie stanze (tralasciate solo la cucina ed il bagno), spazzate con la scopa oppure con l'aspirapolvere il pavimento e poi lavate con acqua ed un detersivo igienizzante. Per lavare il pavimento utilizzate uno straccio morbido, facile da strizzare e molto assorbente, lavate prima con il panno pieno d'acqua e poi, dopo aver risciacquato lo straccio, ripassatelo sul pavimento per asciugare l'acqua in eccesso. Dopo aver pulito i pavimenti eliminate la polvere dai mobili, togliete dalle superfici tutti gli oggetti e passate un panno di lana oppure utilizzate un piumino cattura polvere che in genere riesce ad arrivare anche nei punti più difficili. Controllate che sulle ante dei mobili e delle porte non ci siano impronte e, nel caso ci fossero, eliminatele con un panno umido ed un detergente neutro. Passate poi a pulire a fondo il bagno, lavate i sanitari con un detergente disinfettante ed anticalcare, con uno spray adatto pulite i vetri e gli specchi, igienizzate anche la spazzola del wc con la candeggina e poi spazzate e lavate facendo attenzione a pulire bene anche dietro i sanitari.