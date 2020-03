Quale comò scegliere per la tua camera da letto

Quanto misurano i comò per la zona notte

Per arredare la zona notte è necessario inserire letto, armadio, comodino e comò.

Non esistono tipologie o misure prestabilite per questi arredi, poiché è possibile scegliere in relazione allo spazio disponibile e alle necessità di contenimento.

Il comò può essere caratterizzato da cassetti disposti e sviluppati in orizzontale , oppure, una soluzione con cassetti piccoli e sviluppati in altezza , come ad esempio un settimanale. In questo caso, la dimensione in genere sarà per lo più la stessa in larghezza e profondità, richiedendo maggiore dimensione in sviluppo verticale: misure generalmente intorno ai 60 cm di larghezza, 40-50 cm di profondità, 100 – 120 cm di altezza.

Il comò sviluppato in larghezza invece vede una larghezza di circa 100-120 cm , una profondità di circa 40-50 cm e un’altezza di circa 70 cm.

In ogni caso, la scelta varia in relazione all’estetica desiderata e allo spazio a disposizione.