Come scegliere un comodino moderno

I comodini salvaspazio integrati nella testata del letto

Chi desidera ottimizzare gli spazi in una camera piccola senza rinunciare al design può optare per comodini integrati nella testiera del letto. In questo modo non dovrete acquistare complementi separatamente e al tempo stesso otterrete un risultato di grande valore estetico.

Le loro dimensioni sono generalmente compatte e l'offerta spazia da semplici mensole a versioni con cassetti perfette per riporre gli oggetti personali. La struttura a parete può essere dotata di interruttori che gestiscono una fonte di illuminazione a LED.

Letto Volage EX-S Night di Cassina: due barre in alluminio con ripiani in legno o marmo fungono da comodini, integrando abat-jour e faretti per la lettura.