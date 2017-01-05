Comodini sospesi moderni: idee e consigli per sceglierli

Comodini sospesi moderni: vantaggi e aspetti da valutare

I comodini sospesi moderni arredano la zona accanto al letto lasciando libero il pavimento e alleggerendo visivamente la stanza. È una soluzione interessante nelle camere piccole, ma anche negli ambienti ampi dove si desidera valorizzare la parete con pochi elementi ben scelti.



La varietà di colori e finiture permette di abbinare i comodini agli altri mobili della camera. Se si sceglie la stessa collezione del comò o settimino presenti, il coordinamento risulta più immediato. Se i due elementi si acquistano separatamente è bene valutare stile, materiale e finitura per ottenere un insieme esteticamente equilibrato. Nei modelli indipendenti fissati a parete si può scegliere la quota di montaggio in relazione al letto.