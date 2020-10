Con la resina rinnoviamo insieme le piastrelle

I vantaggi della resina per piastrelle

Hai mai pensato di ristrutturare casa con la resina per piastrelle ? Questo materiale di origine sintetica, ultramoderno e versatile, viene gettato in opera grazie alle mani esperte di posatori. Inizialmente impiegata negli stabilimenti di tipo commerciale e industriale, la resina trova oggi grande applicazione anche nel settore residenziale e del design, grazie ad una ricca serie di vantaggi che andiamo subito a spiegare:

Le varie tipologie disponibili in commercio

Come si applica la resina sulle piastrelle

I rivestimenti in resina per pavimenti e piastrelle si caratterizzano per particolari cicli applicativi che necessitano delle dovute conoscenze tecniche e di buona manualità. Ditte specializzate sono in grado di realizzare qualsivoglia decorazione e finitura, utilizzando professionalità e le adeguate attrezzature.

Vediamo i passaggi tipici che accomunano i diversi tipi di prodotto: