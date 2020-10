Ecco come verniciare le piastrelle del bagno per rinnovarle

Redazione - 25 maggio 2018

Primo passo: scegliere il colore giusto per riverniciare le piastrelle del bagno

Se si è deciso di rinnovare il bagno ma non si vogliono sostituire i rivestimenti verticali e il pavimento, è possibile andare a riverniciare le piastrelle con soluzioni diverse, anche particolari che possano cambiare aspetto e stile del bagno.

La scelta del colore è il primo passo ed è una decisione soggettiva dettata in primis dal gusto personale, in relazione all’ambiente che si desideri realizzare: infatti, in relazione alla tinta e alle cromie che si andranno ad impiegare si avranno atmosfere differenti, da quella più rilassante e pacata a quella frizzante e giovane, allegra e viva ma sempre dando vita ad ambienti confortevoli e accoglienti.

Utilizzare toni pastello e chiari, può aiutare a creare spazi percettivamente ampi e ariosi.

È importante poi, definire quale sistema di verniciatura si voglia prediligere: smalto polivalente all’acqua o idrorepellenti per ceramica : permette di colorare le piastrelle dando nuovo colore e texture, lucida o opaca alla superficie esistente, mantenendo a vista eventuali granulometrie e fughe delle piastrelle . Sono rivestimenti pellicolari che si applicano facilmente con rullo oppure pennello. Gli smalti idrorepellenti per ceramica possono essere utilizzati anche all’interno della doccia. Per concludere la protezione è necessario passare uno strato di resina trasparente di protezione;

: permette di . Sono rivestimenti pellicolari che si applicano facilmente con rullo oppure pennello. Gli smalti idrorepellenti per ceramica possono essere utilizzati anche all’interno della doccia. Per concludere la protezione è necessario passare uno strato di resina trasparente di protezione; resine : sono rivestimenti di spessore maggiore che variano da 1 a 3 millimetri e che permettono di rivestire totalmente la superficie celando le fughe e qualsiasi texture presente creando una superficie continua. Possono essere utilizzate sia per superfici verticali sia per superfici orizzontali e pavimenti, poiché idrorepellenti e resistenti all’abrasione e al calpestio;

: sono e che permettono di rivestire totalmente la superficie presente creando una superficie continua. Possono essere utilizzate sia per superfici verticali sia per superfici orizzontali e pavimenti, poiché idrorepellenti e resistenti all’abrasione e al calpestio; microcemento: trattamento di rivestimento molto resistente all’abrasione e alle temperature elevate , oltre i 100°C, ideale per ricoprire anche lavandini o lavatoi con rivestimenti superficiali in piastrelle.

La resina, soluzione alternativa per dipingere le piastrelle

Per dipingere le piastrelle è possibile puntare su una soluzione alternativa agli smalti e alle vernici, utilizzando le resine.

Quando le piastrelle presentano deterioramento e danneggiamenti, puntare sulla resina può essere la scelta ideale: in questo modo è possibile ripristinare le superfici garantendo soluzioni continue e nuove in grado di cambiare volto agli ambienti.

Le resine sono in ogni soluzione prodotti bicomponenti alle quali deve essere aggiunto un prodotto indurente catalizzatore.

Le resine hanno il grande pregio di garantire potere adesivo eccezionale su diverse tipologie di superfici, dal gres, al marmo, al vetro e alle piastrelle e una grande resistenza all’acqua, motivo per cui sono ideali per il rivestimento di piastrelle di bagno e di cucina.

Si rivelano quindi, preziose alleate utili a rinnovare, ridefinire e dipingere le piastrelle del bagno e al tempo stesso anche per dare nuova vita a sanitari e lavabi, al fine di rendere ambienti nuovi e di stile.

Inoltre, mediante l’utilizzo di un fondo di riempimento prima della stesura della resina è possibile creare superfici continue e uniformi, eliminando la percezione delle piastrelle sottostanti, delle fughe ed eventuali texture.

I costi delle resine sono maggiori rispetto a quelli degli smalti per verniciare le piastrelle, hanno cicli di applicazione più lunghi ma il risultato sarà, una volta concluso, decisamente superiore e completo, permettendo di realizzare superfici anche particolari, innovative e dall’aspetto materico.

Gli smalti per piastrelle, come sono e dove comprarli

Gli smalti per piastrelle sono un’alternativa economica, veloce e rapida per verniciare le piastrelle.

L’operazione di trasformazione è davvero semplice, poiché sono prodotti che non necessitano di essere diluiti, non colano e non necessitano di applicazione di un fondo o primer preventivo.

Sono vernici che permettono di trasformare qualsiasi tipo di superfici da quelle più elaborate a quelle estremamente lisce e prive di porosità, come spesso accade per i bagni.

Lo smalto per bagno, idrorepellente, ad asciugatura completa è in grado di resistere a graffi, urti, umidità, lavaggi, alte temperature: applicando il prodotto sulle piastrelle esistenti accuratamente pulite e sgrassate si otterrà una nuova superficie che cambierà totalmente aspetto al bagno.

Gli smalti per piastrelle consentono di rinnovare in maniera totale le piastrelle senza intervenire con demolizioni e rimozione dei vecchi rivestimenti, aderiscono perfettamente su ogni tipo di supporto e finitura, rendendo una superficie perfettamente nuova e finita, pronta per l’uso, con tempi di asciugatura estremamente rapidi.

Mediante l’applicazione di due mani di vernice e senza applicazione di alcun fondo si ottiene un risultato perfetto e impeccabile ad effetto coprente.

Per l’acquisto degli smalti per rivestimento piastrelle è possibile rivolgersi ai grandi centri del fai da te e bricolage, come in negozi specializzati, colorifici e online.

