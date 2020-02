Idee per realizzare un bagno con piastrelle o senza

Rivestimento bagno sì o no? Ecco pro e contro

Rivestire le pareti del bagno con piastrelle oppure optare per la vernice? Un dilemma, questo, piuttosto diffuso. Vediamo i pro e i contro di ciascuna opzione. Le piastrelle consentono un elevato livello di personalizzazione – la scelta sul mercato è ormai vastissima – e permettono anche di vivacizzare e far sembrare più ampio l’ambiente, se lo si desidera.



Sono facili da pulire e durevoli. Però comportano una spesa aggiuntiva non indifferente, soprattutto se si punta sia alla bellezza che alla qualità. Limitarsi a pitturare le pareti, invece, significa in primis contenere la spesa. Questa, inoltre, è la scelta di chi predilige una continuità visiva: non ci sono fughe, non ci sono interruzioni di sorta. Manutenzione? Zero.



Certo, l’assortimento dei prodotti e dei colori disponibili non vira verso l’infinito come nel caso delle piastrelle, però non è difficile trovare nuance che soddisfino i gusti personali e si può anche “giocare” caratterizzando una o due pareti con tonalità differenti rispetto alle altre.