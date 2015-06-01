Comodini e comò: misure, materiali e abbinamenti

Come scegliere i comodini

Ecco un altro punto molto importante della scelta della camera da letto: i comodini. Fondamentale direi, perché questa scelta cambierà totalmente la faccia della nostra camera. Infatti, scegliere i comodini non è una cosa da sottovalutare; le possibilità sono tre fondamentalmente: • Scegliere comodini classici da appoggio a terra nello stile preferito dal moderno al rustico; • Preferire elementi a sospensione, generalmente in stile moderno o minimale; • Elementi integrati nella struttura che siano un tutt’uno con il letto, divenendo quasi impercettibili. In questo modo potremo scegliere coscientemente soprattutto in base allo stile e alle nostre preferenze poiché ogni tipologia è più o meno adatta ad un determinato stile. Un consiglio acquisto comò e comodini è valutare bene e considerare anche in parte la necessità di spazio di contenimento poiché ogni soluzione ha una più o meno limitata capienza.