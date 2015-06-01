Redazione - 01 giugno 201507 ottobre 2026
Comodini e comò: misure, materiali e abbinamenti
Come scegliere comodini e comò in base allo spazio disponibile in camera, valutando misure, capienza e abbinamenti con il letto e l’armadio.
Redazione - 01 giugno 201507 ottobre 2026
Comodini: dimensioni e modelli
Comodini e comò completano la camera da letto aggiungendo superfici d’appoggio e cassetti per gli oggetti personali. Per scegliere i comodini, parti dallo spazio ai lati del letto e da ciò che desideri tenere vicino durante la notte. Un cassetto raccoglie i piccoli oggetti, mentre un vano a giorno permette di raggiungere facilmente libri e riviste.
- I modelli a terra sono la tipologia più diffusa e ospitano almeno due cassetti sovrapposti.
- I comodini su piedini mantengono l’appoggio a pavimento, ma sollevano il contenitore, rendendolo visivamente più leggero.
- I comodini sospesi moderni sono fissati alla parete e lasciano libera la superficie sottostante; la superficie d'appoggio dovrebbe essere allineata con il piano di riposo, così da raggiungere gli oggetti anche da sdraiati.
I comodini piccoli misurano circa 40 cm in larghezza e sono profondi intorno ai 40 cm; quelli più grandi possono raggiungere e superare i 60 cm, con una profondità di 45 cm.
Come scegliere i comodini
Ecco un altro punto molto importante della scelta della camera da letto: i comodini. Fondamentale direi, perché questa scelta cambierà totalmente la faccia della nostra camera. Infatti, scegliere i comodini non è una cosa da sottovalutare; le possibilità sono tre fondamentalmente: • Scegliere comodini classici da appoggio a terra nello stile preferito dal moderno al rustico; • Preferire elementi a sospensione, generalmente in stile moderno o minimale; • Elementi integrati nella struttura che siano un tutt’uno con il letto, divenendo quasi impercettibili. In questo modo potremo scegliere coscientemente soprattutto in base allo stile e alle nostre preferenze poiché ogni tipologia è più o meno adatta ad un determinato stile. Un consiglio acquisto comò e comodini è valutare bene e considerare anche in parte la necessità di spazio di contenimento poiché ogni soluzione ha una più o meno limitata capienza.