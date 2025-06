Cucina: Fenix per ante e top

Come pulire la cucina in Fenix

La cucina in Fenix è semplice e veloce da pulire. Per la manutenzione quotidiana la sua superficie impermeabile necessita solo di un panno in microfibra inumidito con acqua calda.

Potrai utilizzare un comune detergente, con l'attenzione di risciacquare accuratamente tutti frontali delle ante e il piano di lavoro al termine dell'operazione. In caso di macchie ostinate usa una soluzione di acqua e ammoniaca. Si raccomanda di non trattare il materiale con prodotti abrasivi e spugnette metalliche per non rovinarlo.

Cucina modello Sei di Euromobil, con frontali in castagno sabbiato e top in Fenix Bronzo Doha.