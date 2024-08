Nuove prospettive progettuali per la cucina con il gres in grandi lastre

Redazione - 05 luglio 2024

Le grandi lastre in gres porcellanato: innovazione e stile per la tua cucina

Le grandi lastre in gres porcellanato offrono inedite possibilità per la progettazione della cucina. Il loro valore estetico, la resistenza e la facilità di manutenzione, le rendono una scelta ideale per chi desidera un ambiente cucina che sia funzionale e al passo con le ultime tendenze del design. Con un'ampia gamma di finiture e colori disponibili, queste superfici possono adattarsi a qualsiasi stile, trasformando la tua cucina in uno spazio davvero unico e accogliente.



Con le lastre in gres porcellanato Marazzi The Top è possibile realizzare top cucina, backsplash, tavoli, rivestimenti verticali o arredi. Disponibili in un'ampia gamma di texture e colori, che includono superfici effetto marmo, pietra, cemento, metallo e tinta unita, aprono la progettazione degli interni a nuove prospettive, perché possono essere facilmente accostate a diversi materiali, garantendo una continuità stilistica o abbinamenti creativi fra i vari ambienti e le aree funzionali.



La collezione The Top di Marazzi

Oggi nelle nostre cucine amiamo accogliere amici e familiari per condividere momenti conviviali a cui fanno da scenografia ambienti funzionali e curati nell'estetica. I piani di lavoro, le isole, i paraschizzi e gli scaffali diventano spazi di intrattenimento. Utilizzare un solo materiale per il top e lo schienale applicando le lastre oversize in gres, ad esempio, garantisce un effetto di uniformità ed offre una superficie resistente alle macchie e di facile manutenzione. Ma non solo: la versatilità del gres e i molteplici effetti a cui si presta apre svariate possibilità di personalizzazione estetica. Con le lastre Marazzi The Top potrete accostare marmo, pietra, cemento e metallo in base al vostro gusto o ancora ottenere una continuità visiva fra pavimenti, rivestimenti e arredi, giocando con i diversi spessori disponibili.



Il ricco catalogo Marazzi The Top permette di creare un dialogo materico unico tra i vari elementi del design d’interni e gli spazi della casa, superando le sfide legate alla resistenza agli urti, alle macchie e all’igiene delle superfici.

Nuove essenze a servizio della progettazione

La creatività non conosce limiti nella ricerca di superfici innovative e tecnologie all’avanguardia. Marazzi The Top introduce nuove essenze, che riproducono fedelmente le macro-geometrie dei quarzi, la robustezza delle pietre vulcaniche e le venature delle rocce metamorfiche, arricchite da piccoli ciottolati. Una varietà che apre i progetti di interior design a molteplici accostamenti fra materiali, texture, colori, per rispondere alle sempre più frequenti esigenze di personalizzazione all'interno delle case, così da dare forma ad ambienti eleganti e unici.

La collezione si è arricchita con 2 nuove varianti marmo, Patagonia e Taj Mahal, e 5 nuovi effetti pietra, Travertino, Breccia Imperiale, Berici, Bahia e Silver Root, quest'ultimo disponibile anche in bookmatch. Inoltre, l’effetto cemento della collezione Cementum è ora disponibile anche in grande lastra.



Le essenze di Marazzi The Top si distinguono per la loro ricercatezza e precisione, offrendo un’alternativa sostenibile e leggera rispetto ai materiali naturali. Queste superfici, adatte anche al contatto con alimenti, sono dotate della tecnologia Puro Marazzi Antibacterial, che elimina fino al 99,9% di batteri e microrganismi nocivi.



La tecnologia di stampa digitale 3D Ink esalta le grafiche e le strutture tridimensionali delle superfici, garantendo una perfetta corrispondenza tra disegno e texture in ogni singola lastra. Le nuove essenze dimostrano l’impegno di Marazzi nel ricreare fedelmente la struttura e la cromia dei materiali originali, rispettando al contempo la sostenibilità ambientale.

Le caratteristiche e i vantaggi delle lastre in gres per la cucina