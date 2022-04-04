Redazione - 04 aprile 202201 ottobre 2026
Schienale cucina: materiali e guida alla scelta
Cerchi consigli per lo schienale cucina? Scopri come scegliere la soluzione più adatta in base a stile, praticità, resistenza e facilità di pulizia.
Redazione - 04 aprile 202201 ottobre 2026
Schienale cucina: consigli per una scelta corretta
Il paraschizzi è quel rivestimento che protegge la zona compresa tra i pensili e il top. Richiede determinate caratteristiche perché è soggetto quotidianamente agli schizzi dovuti alla preparazione e alla cottura dei cibi e a un certo grado di calore:
- Praticità d’uso: la superficie dello schienale cucina deve essere prevalentemente liscia, così da renderne la pulizia il più agevole possibile;
- resistenza all’usura del materiale: poiché la grande quantità di umidità e le alte temperature a cui è sottoposta l'area ne rovinerebbero l’aspetto, con conseguenze negative dal punto di vista igienico ed estetico;
- resistenza al calore: considerando la vicinanza dei fuochi è necessario optare per materiali dalla forte tenuta termica.
Rivestire lo schienale cucina con lo stesso materiale del top
Per lo schienale cucina è preferibile usare lo stesso materiale del piano di lavoro per creare un piacevole effetto di continuità estetica che rende l'insieme visivamente armonioso. Lo schienale può svilupparsi come una semplice alzata, alta generalmente circa 30 cm, estendersi fino ai pensili o rivestire l'intera parete. La lunghezza può limitarsi alla zona operativa, come quella del piano cottura, oppure interessare tutta la composizione cucina.
Oltre a garantire una maggiore armonia estetica, uno schienale coordinato al top facilita la manutenzione grazie alla riduzione di raccordi e superfici disomogenee, punti in cui tendono ad accumularsi residui e umidità.
È possibile scegliere tra numerosi materiali: i più utilizzati sono il laminato Hpl, il Fenix, le pietre naturali, le grandi lastre in gres porcellanato e il vetro temperato colorato. In quest'ultimo caso la tonalità si potrebbe armonizzare con il colore delle ante cucina in vetro oppure con quello del piano di lavoro.
Schienale cucina con piastrelle in gres di piccolo formato
Tra i consigli per personalizzare lo schienale cucina, le piastrelle in gres porcellanato di piccolo e medio formato sono versatili e decorative. Disponibili in misure come 5x30, 6x24, 7,5x30, 10x10, 10x30 e 15x15 cm, consentono di creare superfici regolari o sfalsate, grazie a differenti schemi di posa. Le piastrelle consentono di enfatizzare il carattere dello schienale, trasformandolo in un vero elemento d'arredo.
Le numerose finiture disponibili, dall'effetto artigianale lucido alle superfici materiche ispirate alla pietra o al cemento, offrono ampie possibilità di personalizzazione. Il rivestimento può essere coordinato con l'isola cucina, creando un'elegante richiamo cromatico; un colore a contrasto evidenzia la zona operativa.
Paraschizzi in resina epossidica: praticità, igiene e risparmio
Un’alternativa economica e funzionale per il backsplash è la resina epossidica, applicabile sulla parete o sulle vecchie piastrelle come una spessa mano di vernice. È un materiale idrorepellente e capace di resistere al calore e all’aggressione delle muffe. Inoltre, vista la mancanza di fughe, la pulizia è estremamente semplifice.
È disponibile in un’ampia gamma di colori, oltre che in diverse finiture: lucida, satinata oppure opaca,
garantendo la massima personalizzazione.
Lo schienale cucina in acciao è professionale
Il paraschizzi in acciaio inossidabile è una scelta dalle elevate prestazioni, ideale per la zona dietro i fuochi. Essendo un materiale del tutto impermeabile, inalterabile al calore e totalmente antibatterico, garantisce la massima igiene e sicurezza.
L'acciaio viene sagomato e tagliato al millimetro su disegno.Trattandosi di una scelta dal carattere deciso, occorre però valutarne gli aspetti pratici: la superficie si pulisce con estrema facilità, ma tende ad evidenziare ditate e macchie d'acqua, richiedendo una cura costante. Inoltre, il costo è superiore alla media a causa delle lavorazioni di precisione richieste dal metallo.
L'abbinamento ideale è con il piano di lavoro nello stesso materiale, unendo top e schienale con una saldatura continua, oppure inserito all'interno di cucine in acciaio, così da creare un blocco unico di grande impatto visivo.
FAQ schienale cucina: le risposte ai dubbi più comuni
-
Come scegliere lo schienale cucina più adatto alle proprie esigenze?Per scegliere lo schienale cucina ideale occorre valutare la facilità di pulizia, la resistenza al calore ed il budget a disposizione. Nelle guide d'arredo di Arredamento.it consigliamo di abbinarlo al piano di lavoro, scegliendo materiali idrorepellenti e capaci di proteggere efficacemente l'area di lavoro da schizzi e grassi.
-
Quali vantaggi offrono le piastrelle in gres per il rivestimento della cucina?Le piastrelle in gres porcellanato sono la soluzione più diffusa grazie all'elevatissima resistenza a calore, urti e macchie. L'ampia gamma di finiture consente di riprodurre effetti materici come marmo o cemento.
-
Quando conviene optare per uno schienale cucina in vetro temperato?Lo schienale in vetro temperato magnetico o retroilluminato è perfetto per ambienti moderni e luminosi. La superficie priva di fughe facilita la pulizia quotidiana con un semplice panno umido, offrendo un'eccellente resistenza agli sbalzi termici vicino ai fornelli ed amplificando visivamente la profondità dello spazio operativo.
-
È possibile installare uno schienale in acciaio inox dietro i fornelli?Sì, l'acciaio inox è il materiale professionale per eccellenza: totalmente igienico ed inalterabile contro il calore diretto della zona cottura. Sulle pagine di Arredamento.it ricordiamo tuttavia che richiede una manutenzione costante con prodotti antialone specifici per evitare il risalto di gocce d'acqua e ditate sulla superficie.
-
Quali caratteristiche presentano gli schienali cucina in resina?La resina epossidica consente di proteggere e rinnovare la parete, utilizzandola sul muro o sulle piastrelle esistenti, senza demolizioni. Si ottiene una pellicola continua idrorepellente, molto versatile a livello cromatico ed economica.