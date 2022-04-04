Lo schienale cucina in acciao è professionale

Il paraschizzi in acciaio inossidabile è una scelta dalle elevate prestazioni, ideale per la zona dietro i fuochi. Essendo un materiale del tutto impermeabile, inalterabile al calore e totalmente antibatterico, garantisce la massima igiene e sicurezza.



L'acciaio viene sagomato e tagliato al millimetro su disegno.Trattandosi di una scelta dal carattere deciso, occorre però valutarne gli aspetti pratici: la superficie si pulisce con estrema facilità, ma tende ad evidenziare ditate e macchie d'acqua, richiedendo una cura costante. Inoltre, il costo è superiore alla media a causa delle lavorazioni di precisione richieste dal metallo.



L'abbinamento ideale è con il piano di lavoro nello stesso materiale, unendo top e schienale con una saldatura continua, oppure inserito all'interno di cucine in acciaio, così da creare un blocco unico di grande impatto visivo.