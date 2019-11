Cucine Berloni, belle, solide e moderne

Redazione - 02 settembre 2016

Cucine Berloni prezzi

I prezzi delle Cucine Berloni sono rapportati alla qualità ed al modello scelto. Acquistare cucine Berloni vuol dire investire in una soluzione di arredo unica, innovativa e originale, che dura nel tempo. Sul catalogo tante cucine Berloni a prezzi vantaggiosi, cucine moderne lineari, componibili, a isola e complete di tutti gli elettrodomestici. Tra le tante proposte le cucine moderne della linea Sunny, a prezzi compresi tra i 2 e i 4 mila euro, in base ai colori ed alle combinazione scelte. Una linea ideata dagli esperti architetti del Concept Lab Berloni, che si distingue per la sua sobrietà, la cura e la precisione dei dettagli e delle rifiniture. Completamente in rovere è stata progettata per dare alla cucina un tocco di vivacità e freschezza e gestire in maniera armoniosa e pratica gli spazi. In foto: cucina Sunny Berloni.

Cucine Berloni moderne

Le cucine moderne Berloni prendono vita dall’estro creativo di esperti designer e dall’abilità professionale di artigiani che sanno ben coniugare tecniche tradizionali con innovativi processi produttivi e materiali nuovi, per realizzare cucine moderne funzionali e dallo stile ricercato, capaci di interpretare qualsiasi stile di vita. Materiali eco-sostenibili, risparmio energetico e resistenza sono le caratteristiche che contraddistinguono le cucine moderne Berloni. Tra le varie proposte d’arredo Berloni la cucina moderna B-cinquanta, nata per celebrare i 50 anni di Berloni si distingue per il suo design contemporaneo e di tendenza. Una cucina moderna dalle linee fluide, lo stile minimal, senza maniglie e impreziosito da finiture laccate, lucide o laminate. Un modello disponibile in molteplici varianti di colori e di composizioni. In foto: Cucina Berloni B-cinquanta.

Cucine Berloni catalogo

Il catalogo delle cucine Berloni presenta una vasta serie di modelli moderni, classici e contemporanei, originali ed unici, creati per soddisfare qualsiasi esigenza di arredo. Ogni più piccolo particolare delle cucine Berloni è progettato per rendere ogni cucina funzionale ed esteticamente ricercata nella combinazione dei materiali e nei colori. Nel catalogo delle cucine Berloni tante proposte complete di tutti gli elettrodomestici e di utili innovazioni tecnologiche che aiutano a migliorare e rendere più confortevole il tempo passato in cucina. Ad esempio la cucina moderna Brera, linee morbide e sofisticate, forme eleganti, legni pregiati e diverse tonalità di colori per una cucina che interpreta con gusto i gesti quotidiani e dona armonia e leggerezza al luogo più movimentato di ogni casa. In foto: cucina Brera Berloni.

Catalogo Berloni cucine

Il catalogo delle cucine Berloni presenta tante idee d’arredo nate dalle idee creative di importanti designer, per donare comfort e benessere a chi le sceglie. Eleganza, originalità stilistica, resistenza nel tempo e qualità per delle cucine moderne che valorizzano e vivacizzano qualsiasi ambiente abitativo. Nel catalogo cucine moderne e contemporanee realizzate con legnami tradizionali combinati con acciaio, vetro e altri materiali innovativi per dare vita ad una cucina personalizzata nelle forme e nei colori. Nel catalogo Berloni anche la cucina Glamour, ideata da Luciano Grugni, famoso architetto, che si caratterizza per un design classico reinterpretato in chiave moderno, in cui i colori caldi della sabbia e della terra si combinano con la brillantezza e la luminosità del vetro. In foto: cucina Glamour Berloni.

Berloni cucine