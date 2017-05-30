Cucine bianche: materiali, finiture e abbinamenti

Come aggiungere un tocco di colore alle cucine bianche

E' possibile riscaldare il look delle cucine bianche introducendo dei dettagli in essenza o con una finitura effetto legno. La cucina moderna bianca e legno è una scelta vincente e in linea con le tendenze.



Perfetto è anche l'accostamento con un mix equilibrato tra grigio e marrone. È un effetto ombra che spezza la monotonia senza rubare la scena al bianco che predomina.

L'inserimento di vani a giorno o pensili che mettono in evidenza dei colori decisi regala un punto focale vivace che aggiunge un tocco di originalità alla visione d'insieme.



Palio di Stosa è disponibile con ante in laccato opaco Bianco Ice, Burro, Frassino Porcellana, toni che potrai abbinare con successo al color Ombra.



Tablet di Veneta Cucine gioca con accostamenti a contrasto tra il laccato Sequoia Bianco e il Marsala Soft.



Cucina Alma di Arredo3: ante in PET riciclato Panama accostate al laminato Rovere Canapa.