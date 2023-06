Una scelta vincente: la cucina moderna bianca e legno

Perché scegliere una cucina moderna bianca e legno

Composizione lineare Evolution by Scavolini, struttura in bianco e ante in decorativo rovere

Qualcuno pensa che il bianco in una cucina moderna sia sorpassato, non in linea con le tendenze contemporanee. E fa un grosso errore. Il bianco è davvero un colore senza tempo, eterno. Non solo perché regala luminosità e ampiezza anche agli ambienti più piccoli, ma soprattutto perché è in grado di abbinarsi con grande armonia a qualsiasi altro tono, valorizzandolo grazie alla sua versatilità. Se poi lo si unisce a un altro evergreen dell’arredo come il legno, significa non sbagliare praticamente mai, poiché i due elementi si integrano alla perfezione.

La cucina moderna bianca e legno:

miscela il calore del legno a una certa freddezza che può avere il bianco;

dona al tutto un’atmosfera di naturalità sempre più apprezzata;

è improntata a tre semplici elementi, semplicità, eleganza, linearità.

Un, in grado di disegnare lo spazio cucina in modo minimalista, essenziale, ma anche in un mood nordico, con dettagli più o meno evidenti in una bellezza intramontabile, scegliendo diverse possibilità, orientandosi ad esempio verso l’impiallacciato. Questo è il caso di uno dei modelli firmato danella gamma, composizione lineare dalla struttura in bianco con ante in decorativo rovere.