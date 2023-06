La nuova Convivio di Veneta Cucine reinterpreta la tradizione nel segno della modernità

Redazione - 06 giugno 2023

Lo stile classico contemporaneo in cucina: connubio tra estetica e funzionalità

Lo stile classico contemporaneo in cucina è un connubio affascinante tra tradizione e modernità, che si riflette in ogni dettaglio. Riprendendo elementi caratteristici delle cucine classiche, questa tendenza decorativa riesce a reinterpretare la tradizione in chiave attuale, creando un ambiente elegante e raffinato.



Una delle caratteristiche principali di questo stile è l'attenzione per i dettagli. Si riprendono elementi decorativi tradizionali come il telaio dell'anta, che conferiscono un tocco di raffinatezza agli elementi d'arredo. Tuttavia, tali dettagli vengono riletti secondo un gusto più moderno, con linee pulite e volumi meno ingombranti. Le forme si semplificano, mantenendo comunque un'eleganza senza tempo. La nuova cucina Convivio di Veneta Cucine è l'espressione perfetta dell'incontro tra funzionalità ed estetica, rappresentando un'evoluzione nel mondo dello stile classico contemporaneo, sia nelle forme che nelle proporzioni.

L'anta a telaio, tratto distintivo rivisitato da Convivio di Veneta Cucine

Un tempo caratteristica tipica delle cucine in stile classico, da qualche tempo le ante a telaio, ossia incorniciate da profili, sono particolarmente apprezzate anche da chi sceglie un modello di cucina moderna. Tale elemento, infatti, regala alla cucina una chiara personalità e ne costituisce un dettaglio decorativo che aggiunge valore estetico alla composizione.



Il nuovo concetto di un design contemporaneo per la cucina Convivio si declina nelle ante con proporzioni ridefinite, connotate da un telaio visivamente più sottile e moderno rispetto ai modelli precedenti. Le cornici delle ante sono state appositamente progettate con una sezione ridotta al minimo, caratterizzate da geometrie eleganti e pulite, senza alcuna forma di decorazione superflua. L'apertura avviene attraverso una presa integrata direttamente nel telaio e che rimane nascosta alla vista. Questo particolare dettaglio contribuisce a creare un'immagine di pulizia e linearità, mettendo in risalto sia la forma che i materiali utilizzati per la realizzazione del modello.



Convivio può abbinare le sue ante a telaio alle ante lisce del modello Iconica grazie al nuovo sistema Evo che permette di unire nella stessa composizione elementi con presa ed elementi con gola.

Diverse finiture per una cucina altamente personalizzabile